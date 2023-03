Jakich produktów najbardziej brakuje w Polsce po powrocie z UK?

Człowiek wrócił z UK do PL, zadomowił się, przyzwyczaił, ale gdy idzie na zakupy, to na sklepowych półkach brakuje tego, nie ma tamtego i tęskni jeszcze za tym i za tamtym. Czego po powrocie do kraju, jakich konkretnie produktów brytyjskich brakuje Wam najbardziej? Zapraszamy do dyskusji!

Bardzo często na łamach „Polish Express” poruszamy bardzo poważne kwestie związane z ponownym wyjazdem na Wyspy lub też powrotem do Polski. Trudno się temu dziwić, wszak takie decyzje mają swoją wagę, wiążą się z dużymi zmianami w życiu człowieka oraz jego rodziny, a także są często poruszane w dyskusjach w mediach społecznościowych.





Niemniej, reemigracja lub ponowna emigracja, to nie tylko te ważne, wręcz egzystencjalne kwestie, ale również rzeczy nieco mniejsze, drobiazgi, bagatelki. Ot, choćby produkty dostępne w Wielkiej Brytanii, których w Polsce nie kupimy. Niby nic, ale jednak rzecz budzi dość żywe dyskusji w środowisku Polaków mieszkających w UK wcześniej, którzy zdecydowali się na powrót do swojej ojczyzny (lub też Polaków po powrocie do PL wracających na Wyspy). Dość powiedzieć, że wątek poświęcony temu tematowi na facebook`owej grupie „Wielkie i małe powroty z PL do UK :)”, który pojawił się na początku lutego 2023, dorobił się grubo ponad 200 komentarzy!

Kawa Kenco, angielska herbata, chleb tostowy, fasolka w puszce

A oto post, który rozpoczął tę dyskusję:

„Pytanie do osób, które wróciły z Anglii do PL. Jakich produktów najbardziej Wam brakuje w Polsce, które kupowaliście, będąc w Anglii?”

W taki sposób Krzysiek K. sformułował tę kwestię. W oryginalne jego wypowiedź wyglądała w następujący sposób:

Tych produktów brakuje Polakom po powrocie do PL

Czego Polakom po powrocie do Polski brakowało na sklepowych półkach najbardziej? Oto kilka najciekawszych wypowiedzi w tym temacie:

Ogólnie wyboru produktów spożywczych międzynarodowych i produktów premium na poziomie Waitrosa/M&S’a. Ogólnie (przynajmniej w Łodzi) w sklepach produkty typowe dla zjadaczy schabów. Produkty są nudne i jest widoczny monopol tych samych firm od dekad. Nie pojawiają się żadni nowi producenci z czymś interesującym. W UK Ocado co miesiąc dorzucało gazetkę z dziesiątkami nowych produktów z każdego możliwego działu.

O certyfikowanych produktach organicznych nie wspomnę — poza Wasągiem i Farmami Roztocza (dostępne tylko online) mięso jest naprawdę cienkie.

Wołowina! Polskie krowy to typowe rasy nadające się wyłącznie do produkcji mleka. Poza argentyńską, japońską i szkocką wołowiną nie warto nawet próbować kupować polskiej wołowiny na steki. Nawet najlepsze restauracje w Wawce serwują steki z polskiej krowy na poziomie pubu w UK.

Soft drinki — wybór w UK nie ma końca. Fever Tree, Moji, Cola z Gusto. Świeże soki, które w ofercie ma każdy brytyjski supermarket — w PL głównie z koncentratu. W sklepie nie kupi się także premium deserów, o vege/bezglutenowych nie wspomnę.

Piwa! Polacy próbują robić Ipy/Apy i inne…niestety daaaleko im do brytyjskich, opierają się głównie na obowiązkowej polskiej mocy w rejonie 6% alkoholi. BrewDog, Beavertown, o Honey Dew z Fuller’a nawet nie wspomnę. Nie oszukujmy się w UK mieszka cały świat — dlatego wybór produktów jest tak bogaty! I brytyjski rynek aż prosi się o nowinki w świecie spożywki — MARCIN

Prawdziwej brytyjskiej cup of tea, z polskiej wody, herbaty i mleka nie da się takiej zrobić. Poza tym zielona i biała herbata clipper i oczywiście Starbucks coffee, w Bydgoszczy jest słownie: jeden, w UK można się napić prawie na każdej stacji benzynowej i 150 tys. mieście w UK jest ich 5 - EWA

Czekolady Dove, gotowych pokrojonych świeżych warzyw do stir fry - i makaronu do stir fry. - JOANNA

Kawa Kenco od prawie trzech lat ją muszę ściągać do tego angielskiego chleba tostowego, małych paczek chipsów, różnorodności. Tak jak już ktoś wcześniej napisał tutaj wybór jest bardzo mało nawet wbrew pozorom Auchan nie ma takiego wyboru - MAGDALENA

Chleb tostowy, fasolka w puszce (tutaj dobra tylko Heinz, reszta niezjadliwa), porridge Quaker, groszek mrożony (tutaj jakiś inny, twardawy) - EWELINA

Ogólnie dobrych jakościowo płynów do prania, do czyszczenia różnych powierzchni itp. Kawy Kenco, dobrej herbaty. - MARLENA

Ja zauważyłam słabszą jakość płynów do płukania. Intensywność zapachu i gęstość tragedia. A cena podobna. - MAŁGORZATA

Steków, baraniny ogólnie dostępnej, cheddar cheese i pork scratchings. - JOLANTA

A jak jest w Waszym przypadku? Podzielcie się swoją opinią na naszym FB i napiszcie, czego Wam brakuje najmocniej po powrocie z UK do PL.

