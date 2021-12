Jakie zaświadczenia zwalniają z kwarantanny w Polsce? Sprawdź, jakie dokumenty musisz posiadać

Jakie zaświadczenia są potrzebne do zwolnienia z kwarantanny?

Fot. Getty

Jakie dokumenty trzeba przedstawić na polskiej granicy, żeby móc zostać zwolnionym z kwarantanny wjazdowej w przypadku podróży z UK? Czy certyfikat z NHS jest wystarczający podczas kontroli paszportowej w PL? Oto, co udało nam się ustalić.

Od 15 grudnia 2021 w Polsce obowiązują nowe zasady zwolnienia z kwarantanny wjazdowej dla podróżnych spoza Schengen – w tym z Wielkiej Brytanii. Obecnie, podróżny, który chce zostać zwolniony z kwarantanny w PL, musi psiadać dwa dokumenty:

zaświadczenie o kwalifikowaniu się do jednego z przypadków kwalifikujących do zwolnienia z kwarantanny wjazdowej w PL (np. zaświadczenie o szczepieniu) negatywny wynik testu (antygen lub PCR) - wynik nie może być starszy niż 24 godziny w momencie kontroli paszportowej (oraz od 18 grudnia 2021 można go wykonać po kontroli paszportowej , ale nie później niż 3 godziny po przekroczeniu granicy RP).

Warto pamiętać, że niezależnie od kwestii możliwości zwolnienia, każda osoba podróżująca do Polski spoza Schengen musi przed przekroczeniem granicy wypełnić także formularz lokalizacyjny Karta Lokalizacji Podróżnego.

Jakie zaświadczenia zwalniają z kwarantanny wjazdowej w Polsce?

Aktualnie oba wymienione wyżej warunki (negatywny wynik testu nie starszy niż 24 h plus zaświadczenie o okolicznościach zwalniających z kwarantanny w PL) muszą zostać spełnione, żeby podróżny spoza Schengen mógł zostać zwolniony z kwarantanny wjazdowej w Polsce. Jakie kryteria muszą spełniać dokumenty, które mogą zwolnić z kwarantanny w PL?

1. Przede wszystkim – niezależnie od przypadku – dokumenty przedstawiane na polskiej granicy muszą być albo w języku polski, albo w języku angielskim.

2. Wszelkie okoliczności związane ze statusem covidowym mogą być poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub zaświadczeniem uznanym za równoważne. Przykładowo, za równoważny uznawany jest obecnie między innymi certyfikat NHS Covid Pass.

3. Dokument musi dotyczyć jednej z okoliczności wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 6 maja 2021 roku (i jego nowelizacjach) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.). Pełne szczepienie, status ozdrowieńca, dzieci do lat 12 (podróżujące pod opieką osoby zaszczepionej, pracownika linii lotniczej lub osoby posiadające unijne cyfrowe zaświadczenie Covid) – między innymi te okoliczności mogą być podstawą do zwolnienia z kwarantanny wjazdowej w Polsce, o ile podróżny przedstawi Straży Granicznej odpowiednie zaświadczenie w formie np. unijnego certyfikatu covidowego lub certyfikatu NHS.

W przypadku szczepienia należy pamiętać, że zwolnienie można uzyskać tylko po pełnym zaszczepieniu preparatami zatwierdzonym w UE i tylko wtedy, gdy od przyjęcia ostatniej dawki upłynęło co najmniej 14 dni.

W przypadku statusu ozdrowieńca należy pamiętać o tym, że od przejścia zakażenia (zakończenia izolacji domowej lub hospitalizacji) nie może minąć więcej niż 6 miesięcy – licząc w momencie przekraczania polskiej granicy.

W przypadku zwolnienia z kwarantanny dzieci do 12. roku życia , dokumenty muszą poświadczać zarówno wiek dziecka, jak i status covidowy opiekuna (lub fakt, że opiekun jest pracownikiem linii lotniczej).

Zwolnienie z kwarantanny wjazdowej w PL można również otrzymać, jeśli przylatuje się do Polski na nie więcej niż 24 godziny. W tym przypadku konieczne jest posiadanie powrotnego biletu lotniczego.

4. Oprócz wymienionych wyżej okoliczności, istnieje też szereg innych sytuacji, które mogą być podstawą zwolnienia z kwarantanny wjazdowej w Polsce w przypadku podróży z UK. Więcej informacji można znaleźć na stronach gov.pl i strazgraniczna.pl.

5. Ponadto, na stronie Straży Granicznej zastrzeżono, że każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie przez konkretnego funkcjonariusza SG – należy zatem mieć to na uwadze: „Weryfikację na podstawie przedstawionego do kontroli dokumentu oraz ostateczną decyzję w kwestii objęcia danej osoby kwarantanną lub podstaw do zwolnienia z takiego wymogu podejmie funkcjonariusz SG dokonujący kontroli granicznej”.