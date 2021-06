Czy Unijny Certyfikat Covid jest obowiązkowy dla podróżujących do Polski? Oto oficjalne informacje

Fot. Getty

1 czerwca 2021 Polska oficjalnie wprowadziła Unijne Certyfikaty Covid (UCC). Czy dla podróżnych oznacza to obowiązek okazania certyfikatu przy przekraczaniu polskiej granicy? Jak można uzyskać certyfikat UCC w Polsce?

Unijne Certyfikaty Covid zostaną wprowadzone całej Unii Europejskiej od 1 lipca 2021, przy czym od tego czasu liczony będzie sześciotygodniowy okres przejściowy. Polska przeszła już program pilotażowy, w związku z czym władze naszego kraju postanowiły wprowadzić certyfikaty UCC o miesiąc wcześniej, czyli od 1 czerwca. Podobnie postąpiło też kilka innych państw UE - Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Grecja i Chorwacja.

Celem certyfikatów UCC jest ułatwienie podróżowania między krajami Wspólnoty. Dodatkowo, jak na razie unijne certyfikaty zostały zaakceptowane przez władze Lichtensteinu, Norwegii i Islandii. Wielka Brytania jak na razie nie uznaje u siebie ważności certyfikatów covidowych UE. Czy jednak wprowadzenie w Polsce Unijnych Certyfikatów Covid oznacza, że są ona obowiązkowe dla wszystkich podróżnych?

Czy Unijny Certyfikat Covid jest obowiązkowy dla podróżujących do PL?

W oficjalnym komunikacie na polskiej stronie rządowej w następujący sposób wyjaśniono działa nie Unijnych Certyfikatów COVID (UCC):

„System Unijny Certyfikat Covid powstaje m.in. po to, by niwelować różnice w zakresie stosowanych przez państwa członkowskie obostrzeń i ograniczeń dla swobody przemieszczania oraz wzorów dokumentów potwierdzających status osoby przekraczającej granice. Jednocześnie, certyfikat nie będzie warunkiem wstępnym dla ewentualnej podróży, ani nie będzie w sposób bezwarunkowy do niej uprawniał”.