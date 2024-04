Niezbędnik emigranta Jak zorganizować przewóz zwierząt?

Zwierzęta są pełnoprawnymi członkami rodziny, więc jak w takiej sytuacji można przenieść swoje życie do Wielkiej Brytanii bez nich? Nie można! Niestety, po brexicie zaostrzyły się przepisy dotyczące przewozu zwierząt do UK, co komplikuje wszelkie formalności i podnosi koszty związane z przeprowadzką naszych czworonożnych przyjaciół. Podpowiadamy, jak najlepiej to zorganizować.

Przewóz zwierząt możemy zorganizować samodzielnie lub poprzez specjalną firmę transportową, za każdym razem będzie to jednak związane z koniecznością zastosowania się do brytyjskich przepisów dotyczących transportu zwierząt spoza Wielkiej Brytanii. Jednocze śnie musimy zadbać o to, by nasi „bracia mniejsi” przeszli przez cały proces w możliwie najmniej stresujący sposób. Musimy zatem z wyprzedzeniem zaplanować całe przedsięwzięcie, bo „na ostatnią chwilę” nie będziemy w stanie tak po prostu zabrać zwierząt i z nami wyjechać.

Strona rządowa Wielkiej Brytanii reguluje wytyczne dotyczące przebiegu całego procesu dotyczącego przewozu psów, kotów oraz fretek – https://www.gov.uk/bring-pet-to-great-britain.

Wszelkie informacje uzyskać możemy również na stronie polskiego Głównego Inspektoratu Weterynarii – https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wielka-brytania.

Wymogi dotyczące wwozu psów, kotów i fretek do Wielkiej Brytanii:

Zwierzę musi być oznakowane (zaczipowane). Tu musimy pamiętać, aby numer mikroczipa wpisany był w paszport lub świadectwo zdrowia czworonoga z datą wcześniejszą niż szczepienie przeciw wściekliźnie.

Pies musi mieć ukończone 15 tygodni i musi być zaszczepiony przeciwko wściekliźnie. W Polsce zwierzę musi być zaszczepione do 30 dni po 12 tygodniu życia, a szczepienie musi być odnowione po roku (szczepienie przypominające) i później co 5 lat. Uwaga! Pies musi odczekać 21 dni od zaszczepienia na wściekliznę przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii!

Musi posiadać jeden z dokumentów: paszport dla zwierząt lub świadectwo zdrowia zwierząt (AHC – Animal Health Certificate) wydane w ciągu ostatnich 4 miesięcy.

Musi być odrobaczone. Tabletka odrobaczająca musi być podana przez weterynarza w przedziale czasowym pomiędzy 120 godzin (5 dni) a 24 godziny (1 dzień) przed podróżą.

Co grozi naszemu zwierzęciu, gdy nie zastosujemy się do przepisów?

Zgodnie z informacjami na brytyjskiej stronie rządowej (www.gov.uk) za niezastosowanie się do przepisów nasze zwierzę może:

być zmuszone do kwarantanny na czas spełnienia wymogów;

zostać zawrócone do Polski;

zostać uśpione (tylko w razie braku możliwości kwarantanny lub odesłania do Polski).

W takich przypadkach musimy się oczywiście liczyć z dodatkowymi kosztami.

Zakazane rasy psów w Wielkiej Brytanii

Zanim zaczniemy planować przeprowadzkę z psem do Wielkiej Brytanii, dowiedzmy się, czy rasa naszego czworonoga nie jest zakazana na Wyspach. Przy czym, brytyjska strona rządowa zaznacza, że chodzi tu nie tylko o poniższe rasy, ale również o psy fizycznie wyglądające jak:

Pit Bull Terrier,

Japanese Tosa,

Dogo Argentino,

Fila Brasileiro,

XL Bully (zakaz w Anglii i w Walii)

Osobisty przewóz zwierząt do Wielkiej Brytanii

Ta metoda, choć nie zawsze możliwa, jest optymalną opcją dla naszych czworonogów, bo najbardziej minimalizuje stres zwierząt związany z podróżą. Zaplanowanie takiego wyjazdu po brexicie kojarzy nam się jednak z dużym wyzwaniem i przejściem wielu skomplikowanych procedur.

Przeczytaj też:

Emigracja z dzieckiem. Jak przygotować się na wyjazd? emigracja z dzieckiem

Małgorzata Nosek, która wielokrotnie przywoziła osobiście swojego psa do Wielkiej Brytanii, zapewnia jednak w rozmowie z „Polish Express”, że sprawa nie jest aż tak trudna. – To bardzo łatwe! – mówi z przekonaniem. – Wystarczy odrobaczenie, mikroczip i trzeba mieć ważne szczepienie na wściekliznę, wpisane w książeczkę zdrowia wystawianą przez weterynarza. Szczepienie w Polsce jest podawane co roku, więc o tym trzeba pamiętać – dodaje. Jak mówi, na granicy nigdy nie miała żadnych problemów z przewozem psa. – Jadąc do Wielkiej Brytanii mamy opcję jazdy przez tunel albo promem. W przypadku promu możemy sobie opłacić dodatkową usługę Pet Lounge i tam możemy z pieskiem całą podróż przepłynąć (koszt 15 funtów). Jeśli nie wykupimy takiej opcji, to pies zostaje w samochodzie z nami – wyjaśnia Nosek.

Transport zwierząt samolotem

Wielka Brytania po wystąpieniu z Unii Europejskiej i zaostrzeniu się wielu przepisów, stała się krajem, do którego dość ciężko dostać się z pupilem drogą powietrzną, dlatego większość osób wybiera dla swoich zwierząt transport drogą lądową. Żaden z tanich przewoźników nie oferuje w tej chwili takiej możliwości. Jedną z nielicznych firm jest polski LOT, który dopuszcza transport psów, kotów lub tchórzofretek, ale jedynie w opcji cargo.

Transport zwierząt przez wyspecjalizowane firmy

Z różnych względów nie zawsze możemy sobie pozwolić na osobisty transport pupila, ale to nie koniec świata. Z pomocą może przyjść nam jedna z licencjonowanych firm transportujących zwierzęta z Polski do Wielkiej Brytanii, która ułatwi nam organizację całego przedsięwzięcia i pomoże zadbać o niezbędne dokumenty.

Przeczytaj też:

Na jakie zasiłki możemy liczyć w UK? Niezbędnik emigranta

– Pomagamy klientom, hodowcom oraz odbiorcom zwierząt w przygotowaniu i realizacji dokumentów według ustalonych przepisów, a także sprawdzamy ich poprawność na każdym etapie – zapewnia w rozmowie z „Polish Express” Mikołaj Motak, właściciel i założyciel firmy petsbus.eu. – Jesteśmy zawsze przygotowani na każdą ewentualność pod względem dokumentacji, wiedzy i znajomości przepisów. Nasza firma spełnia wszystkie wymagania prawne dotyczące przemieszczania zwierząt. Posiadamy niezbędne atesty, certyfikaty oraz licencje UE i brytyjską – dodaje.

Wtóruje mu Patryk Sikorski z Happy Pets Transport: – Kwestia dokumentów jest bardzo dokładnie sprawdzona na dzień lub dwa przed wyjazdem i zawsze robię to osobiście. Klient musi wysłać zdjęcia wszystkich wymaganych przez nas dokumentów, bo w tym wszystkim najważniejsze jest dobro zwierząt i jeśli byłaby taka sytuacja, że dokumenty są źle zrobione lub są niekompletne, psiak czy też kot może zostać zatrzymany na kwarantannę przez Defrę (Departament ds. środowiska, żywności i spraw wiejskich) lub po prostu nie zostanie wpuszczony do Wielkiej Brytanii. Jeśli dokumenty są zrobione tak, jak tego wymagamy, nie ma żadnego ryzyka – uspokaja Sikorski.

Jakie dokumenty są potrzebne do przewozu zwierząt?

W przypadku wysłania zwierzęcia firmą transportową, należy wypełnić deklarację o niehandlowym przemieszczeniu zwierzęcia. Potrzebna jest ona w przypadku, gdy pupil podróżuje certyfikowaną firmą transportową bez właściciela (na 5 dni przed lub do 5 dni po właścicielu). Może ją wypełnić właściciel lub osoba transportująca psa za pisemną zgodą tego pierwszego.

Firmy transportowe dokładają wszelkich starań, aby podróż naszych zwierząt odbywała się w maksymalnie komfortowych warunkach.

– Posiadamy pojazdy klimatyzowane, profesjonalnie przygotowane, zatwierdzone przez służby weterynaryjne oraz atestowane wyposażenie podróżne – zapewnia Motak z petsbus.eu. – Dbamy o zwierzęta by podczas podróży zachować je w czystości, zatem są spacery, pojenia, karmienia, a wymiana podkładów higienicznych i kuwet odbywa się regularnie. Podczas przystanków wykonujemy zdjęcia lub filmy, by klienci widzieli, jak się ma ich pupil podczas transportu. Dodatkowo wysyłamy klientom śledzenie pojazdu, zatem również wiedzą, gdzie w danym momencie jest zwierzak. Jeśli chodzi o leki, podajemy je tylko na wyraźną prośbę oraz za zgodą i instrukcją wydaną przez lekarza weterynarii – dodaje.

Z pomocą takich firm nie będziemy mieć także problemu ze sprowadzeniem psa z polskiej hodowli lub schroniska.

Zgon podczas transportu zwierzęcia

Podczas transportu osobistego lub z pomocą firmy transportowej, może niestety dojść do najgorszego, czyli zgonu naszego zwierzęcia. Tutaj przepisy mówią jasno, że w takiej sytuacji zwierzę musi zostać przekazane do instytutu weterynarii w kraju, gdzie nastąpił zgon.

Przeczytaj też:

Gdzie zamieszkać i jak wynająć mieszkanie po przeprowadzce? Niezbędnik emigranta

– Ciało zwierzęcia musi być odseparowane od reszty pasażerów, a my jako przewoźnik licencjonowany mamy obowiązek zgłosić się jak najprędzej do najbliższej placówki weterynaryjnej – wyjaśnia „Polish Express” Patryk Sikorski z Happy Pets Transport. – Na życzenie klienta zostanie wykonana sekcja zwłok lub ciało będzie odesłane prosto do krematorium – dodaje.

Firmy transportowe zapewniają, że po każdym takim przypadku dezynfekują auto odpowiednimi płynami oraz przeprowadzają jego gruntowne ozonowanie.

O czym należy wiedzieć, gdy przyjedziemy ze zwierzęciem do UK?

Po przyjeździe do Wielkiej Brytanii warto udać się do kliniki weterynaryjnej, by profilaktycznie zbadać zdrowie pupila po podróży i założyć mu brytyjską książeczkę zdrowia oraz uzupełnić wymagane na Wyspach szczepienia (takie, których nasze zwierzę nie posiada).

Przeczytaj też:

Praca na Wyspach po brexicie Niezbędnik emigranta

Niestety, musimy się liczyć z wyższymi niż w Polsce kosztami opieki zdrowotnej nad zwierzakiem, dlatego warto jest też wykupić ubezpieczenie dostępne w tutejszych klinikach. Obejmuje ono różne usługi w zależności od zakupionej opcji, między innymi: odrobaczanie, odpchlanie, coroczne szczepienia, wizyty kontrolne, zabiegi dentystyczne oraz partycypowanie w kosztach ewentualnego leczenia.

Warto też zorientować się w przypadku psów, gdzie znajdują się najbliższe parki, by dobrze zaplanować późniejsze spacery. Wielka Brytania słynie z ogromnej miłości do psów, a także z niezwykle towarzyskich ich właścicieli, których z pewnością szybko poznamy udając się z naszym psem na codzienne spacery.

Transport innych zwierząt do Wielkiej Brytanii

W przypadku gryzoni, królików, bezkręgowców, płazów lub gadów z krajów Unii Europejskiej, Wielka Brytania nie przewiduje żadnych restrykcji. – Natomiast w przypadku ptaków, na chwilę obecną, należy posiadać certyfikat zdrowia, czyli przegląd od weterynarza i dokumenty z numerem obrączki – upraszcza P. Sikorski.