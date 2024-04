Niezbędnik emigranta Gdzie zamieszkać i jak wynająć mieszkanie po przeprowadzce?

Przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii warto zastanowić się, gdzie dokładnie chcemy zamieszkać. Osiedleni tu na stałe rodacy przetarli szlaki, spróbowali życia w różnych miastach, a teraz na podstawie własnych doświadczeń radzą, gdzie warto się osiedlić. Wyjaśniamy też, jak wynająć mieszkanie i nie dać się oszukać.

Polaków możemy znaleźć praktycznie w każdej części Wielkiej Brytanii. Duże skupiska naszych rodaków są w Birmingham, Glasgow, Manchesterze, Bristolu, Coventry, Leeds, czy Edynburgu. W zasadzie, gdziekolwiek nie pojedziemy, choćby na jednodniową wycieczkę, zapewne trafimy na Polaków, nawet na rzadko uczęszczanym górskim szlaku, w malutkiej kornwalijskiej wiosce, czy zwiedzając zamek Kilchurn w Szkocji.

Najwięcej jest nas oczywiście w Londynie, tu też znajdziemy największą sieć polskich sklepów, organizacji i ośrodków kulturalnych. Ale, czy to dobre miejsce na początek? Wielu mieszkających na Wyspach Polaków przestrzega przed stolicą, zwłaszcza, gdy myślimy o samym centrum Londynu.

Jakie miasto w Wielkie Brytanii wybrać do zamieszkania?

– Z perspektywy czasu na pewno nie zamieszkałabym w centrum Londynu ze względu na wysokie i stale rosnące koszty mieszkania, rachunków i życia w ogóle, w porównaniu z zarobkami – przyznaje w rozmowie z „Polish Express” Patrycja Majchrzak. – A już na pewno nie poleciłabym Londynu osobie, która chce przyjechać sama, nie mając tutaj rodziny i znajomych – dodaje.

Jak mówi, osobom „świeżym” będzie lepiej i łatwiej zamieszkać ewentualnie na obrzeżach Londynu. – Wolałabym się przeprowadzić na przykład do Croydon (przez część Londyńczyków Croydon uznawane jest za osobne miasto ze względu na lokalizację), zmniejszyć wszystkie opłaty i po prostu dojeżdżać do pracy w Londynie – wyjaśnia Patrycja Majchrzak.

Podobnego zdania jest Michał z @siemalondyn (instagram), który sam mieszkał w kilku brytyjskich miastach i odradza Londyn dla nowo przybyłych. – Do Wielkiej Brytanii przyjecha łem w 2005, wybrałem Bradford, bo miałem tam już rodzinę, więc było mi łatwiej w kwestii zorganizowania sobie życia. Jednak nie polecałbym tego miasta. Obecnie mieszkam w Londynie. Myślę, że to dobra opcja z powodu dużej ilości pracy, świetnej komunikacji miejskiej. Jednak nie jest to najlepsze miasto na start – przekonuje w rozmowie z „Polish Express”.

A które miasto rozważałby na początek, zaraz po przyjeździe? – To Leeds. Jest tu relatywnie dużo pracy wszelkiego rodzaju, jest względnie nowoczesne i różnicowane z dobrym dojazdem do Londynu i dobrym lotniskiem do wlotów do Polski. Zarobki w porównaniu do ceny wynajmu mieszkania, zakupów są na tyle dobre, że może tam spokojnie żyć. Blisko jest malownicze Lake District oraz morze po obu stronach, do Szkocji też jest w miarę niedaleko – zachwala.

Jak wynająć mieszkanie w Wielkiej Brytanii?

1. Podejmij decyzję o lokalizacji.

Nie podejmujmy jej pochopnie, przemyślmy dokładnie pod każdym względem miejsce, w którym chcemy zamieszkać. Należy przy tym brać pod uwagę nie tylko pracę, ale również sytuację rodzinną, koszty życia, bezpieczeństwo, komunikację oraz inne osobiste preferencje. Z pewnością możemy zaczerpnąć wiedzy praktycznej od Polaków już mieszkających w Wielkiej Brytanii np. na forach czy grupach internetowych.

W sieci także możemy znaleźć przydatne informacje dotyczące konkretnych miast. Przykładowo z portalu waytostay.com dowiemy się, że jednym z najbardziej niebezpiecznych miast jest Coventry, które posiada jeden z najwyższych wskaźników przestępczości w Wielkiej Brytanii (64.68), a najbezpieczniejszym miastem jest Edynburg (wskaźnik 31.22). Podobne rankingi miast możemy znaleźć w odniesieniu do wielu innych interesujących nas aspektów. Podczas ich czytania, zwróćmy jednak uwagę na to, czy nie są to teksty sponsorowane, albo czy nie uwzględniają tylko jednego z regionów.

2. Rozeznaj się w kosztach wynajmu mieszkania oraz realnej sytuacji finansowej

Jak informuje portal www.zoopla.co.uk (jeden z przodujących portali wynajmujących nieruchomości w Wielkiej Brytanii) – przeciętny koszt wynajmu mieszkania w Wielkiej Brytanii w 2024 roku wynosi 1120 funtów miesięcznie. Najwyższy, przeciętny koszt wynajmu jest w Londynie (2,119 funtów), podczas gdy najniższy, średni koszt mieszkania na północnym wschodzie wynosi 695 funtów. Na łamach portalu możemy też dowiedzieć się, że średnia cena najmu w Walii to 880 funtów, natomiast w Szkocji 791 funtów.

Nie dajmy się jednak zwieść statystycznym kosztom i dokładnie sprawdźmy ceny, nie tylko w konkretnym miejscu zamieszkania, dzielnicy, ale dowiedzmy się także o koszt council taxu (miesięczna opłata za podatek lokalny/mieszkaniowy) oraz mediów.

3. Zacznij poszukiwania mieszkania

Na pewno nie będzie to łatwe, gdy znajdujemy się jeszcze w Polsce, bo musimy znaleźć „nowy dom” na odległość. Możemy wtedy skorzystać z trzech opcji:

poprosić kogoś znajomego o tymczasowe zatrzymanie się w jego domu do czasu znalezienia mieszkania;

poprosić znajomego będącego w UK o pośrednictwo w wynajęciu mieszkania (może udać się w wybrane miejsce osobiście, zrobić zdjęcia lub filmiki i porozmawiać w naszym imieniu z agencją lub właścicielem);

wynająć mieszkanie za pośrednictwem agencji w Wielkiej Brytanii.

4. Nie daj się oszukać przy wynajmie mieszkania

Błędów przy wynajmowaniu mieszkania, zwłaszcza gdy robimy to po raz pierwszy, na pewno nie da się uniknąć, ale można je ograniczyć do minimum. Oto kilka naszych porad, na co powinniśmy zwrócić uwagę.

Przede wszystkim wybierzmy agencję posiadającą renomę i sprawdzajmy opinie o niej w Internecie.

W miarę możliwości postarajmy się wysłać na miejsce kogoś znajomego, żeby osobiście zobaczył interesujące nasz mieszkanie. Alternatywną opcją jest poproszenie agencji o prezentację wideo danego mieszkania.

Warto zwrócić uwagę na stan sprzętu i umeblowania, jakość ogrzewania oraz izolacji, zabezpieczeń w drzwiach i oknach, wysokość rachunków za media czy council tax. Istotne jest także nasze sąsiedztwo, skala przestępczości, odległość do linii metra, pociągów, czy chociaż połączeń autobusowych, a także dostępność do sklepów, szkół, poczty i innych istotnych dla nas miejsc.

Dobrym pomysłem jest wybranie możliwie najkrótszej opcji kontraktu wynajmu, co po przybyciu do Wielkiej Brytanii umożliwi nam szybką rezygnację i osobiste znalezienie innego lokum.

Jakich dokumentów wymagają agencje mieszkaniowe w Wielkiej Brytanii?

Według nowych wytycznych, w Anglii i Walii musimy spełniać kilka warunków, aby mieć prawo do wynajęcia mieszkania. Jak podaje strona rządowa https://www.gov.uk/prove-right-to-rent, musimy mieć przede prawo do przebywania w Wielkiej Brytanii. Osoby mieszkający jeszcze w Polsce mogą przekazać agencji nieruchomości kod udostępniania wraz z datą urodzenia (tzw. share code). Agencja może też sprawdzić nasz status w brytyjskim Home Office.

Dodatkowo możemy zostać (w zależności od konkretnej agencji) poproszeni o przedstawienie:

dowodu tożsamości,

potwierdzenia adresu zamieszkania,

referencji od poprzedniego wynajmującego,

dochodów,

nierzadko sprawdzona zostanie też nasza zdolność kredytowa.

Co powinna zawierać umowa najmu mieszkania w Wielkiej Brytanii?

Agencje nieruchomości posiadają zróżnicowane treści umów najmu i można spotkać się z zaskakującymi zapisami. Generalnie jednak musimy zwrócić uwagę na to, aby były tam zapisy dotyczące:

danych strony najmującej i wynajmującej,

opisu nieruchomości (adresu, liczby pokoi, sprzętu i umeblowania znajdującego się na stanie).

kwoty czynszu,

kwoty depozytu (przeważnie jest to równowartość jednego lub dwóch miesięcy kosztu najmu, ale zdarza się i więcej),

praw i obowiązków wynajmującego i najemcy,

zasad korzystania z lokalu,

zasad wypowiedzenia najmu przed terminem końcowym umowy,

zasad odpowiedzialności za koszty napraw.

Warto zwróć uwagę na treść umowy, z której często wynikają nieporozumienia i możemy stracić na tym nie tylko pieniądze, ale także nerwy. Niezwykle istotne jest, abyśmy sprawdzili stan faktyczny mieszkania, umeblowania i sprzętu pod kątem zgodności z opisem w umowie i od razu zgłosili ewentualne różnice. Także z warunkami zwrotu depozytu mogą pojawić się niedopowiedzenia, które będą nas kosztowały utratę sporej kwoty, a nawet dopłatę. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, zawsze o to pytajmy przed podpisaniem umowy, a nawet prośmy o dopisanie dodatkowych ustaleń.

W razie jakichkolwiek problemów możemy też złożyć skargę do naszej agencji, a jeśli to nie pomoże, to o dalszych krokach informacje możemy znaleźć tu: https://england.shelter.org.uk/housing_advice/private_renting/letting_agent_redress_schemes.



Jak zorganizować przeprowadzkę do Wielkiej Brytanii?

Na Wyspach roi się od firm transportowych, które „zjadły zęby” na przeprowadzkach. Skorzystanie z takiego wsparcia będzie najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem, gdy przenosimy się z Polski.

– Przy wyborze firmy należy zwrócić uwagę na doświadczenie, opinie, liczbę wieloletnich klientów i podejście do nich – wylicza w rozmowie z „Polish Express” Piotr Świątko z firmy Eagle. – Regularny kontakt za pomocą wiadomości tekstowych, czy telefonu, powinny tu być standardem. Firma musi też stosować się do wszystkich regulacji, żeby później obyło się bez problemów. My na każde zlecenie wydajemy dokumenty tj. zgłoszenie celno-skarbowe, zgłoszenie GMR, zgłoszenie eksportowe, list przewozowy, deklarację celno-skarbową oraz fakturę za usługę – wylicza.

Jak zapewnia, jego firma stara się zawsze obsługiwać klientów w czasie 72 godzin i realizuje w ten sposób od 110-140 zleceń tygodniowo, przewożąc towar o różnych gabarytach. W okresie świątecznym i przedwakacyjnym moce przerobowe zwiększają się nawet do 1000 zleceń na tydzień!

Wybierając firmę do przeprowadzki nie powinniśmy kierować się wyłącznie kosztem, ponieważ niższa cena nie zwróci nam zniszczonych lub zagubionych przedmiotów. Pamiętajmy też, że na ostateczną wycenę takich usług składa się także załadunek i rozładunek, a tu znaczenie ma np. piętro, na którym mieszkamy.