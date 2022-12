Jak wypadają Bank Holidays w 2023 roku? Dni wolnych od pracy będzie więcej

W przyszłym roku dni wolnych od pracy będzie więcej niż zazwyczaj, a to za sprawą koronacji króla Karola i zmiany w kalendarzu Irlandii Północnej. Jak zatem wypadają Bank Holidays w 2023 roku w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej?

Od przyszłego roku w irlandzkich kalendarzach nastąpi duża zmiana, ponieważ zostanie wprowadzony nowy dzień wolny od pracy. Od 2023 roku będzie w Irlandii Północnej 10 dni ustawowo wolnych od pracy.





Dodatkowy Bank Holiday w Irlandii Północnej

Od 2023 roku na początku lutego co roku obchodzone będzie święto państwowe z okazji Dnia św. Brygidy. Wypadnie ono w pierwszy poniedziałek lutego, z wyjątkiem sytuacji, gdy Dzień św. Brygidy, obchodzony 1 lutego, wypadnie w piątek. Wtedy to piątek będzie świętem państwowym.

Bank Holidays w 2023 roku

W Bank Holiday większość firm i szkół jest zamknięta. Większość pracowników ma również prawo do płatnego urlopu w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z ustawą o organizacji czasu pracy z 1997 r. Bank Holidays to narodowe święta państwowe w Wielkiej Brytanii, jednak mimo faktu, że występują każdego roku, to ich daty mogą ulec zmianie.

W 2023 roku otrzymamy dodatkowy Bank Holiday w maju za sprawą koronacji króla Karola, która odbędzie się właśnie w tym miesiącu, aby uczcić jego wstąpienie na tron. Termin Bank Holiday odnosi się do wszelkich dni ustawowo wolnych od pracy w Wielkiej Brytanii. Obejmują one również pewne wydarzenia sezonowe, takie jak Wielkanoc, Boże Narodzenie i Nowy Rok. Wszystkie podlegają prawu zwyczajowemu lub zostały ogłoszone przez proklamację królewską.

W dni ustawowo wolne od pracy banki, szkoły oraz większość sklepów i miejsc prowadzenia działalności jest zamknięta na cały dzień lub ich czas pracy jest skrócony. Transport publiczny może być również wyraźnie ograniczony.

Ważne jest, aby wiedzieć, w jakich dniach są święta państwowe każdego roku, ponieważ możemy uzyskać dodatkowe dni wolne od pracy. Zgodnie z zasadą, jeśli święto państwowe wypada w weekend, zastępczy dzień (substitute day) tygodnia staje się świętem państwowym, zwykle w następny poniedziałek.

Aby jednak było łatwiej, zebraliśmy listę wszystkich potwierdzonych dat świąt państwowych na rok 2023, w tym dodatkową datę koronacji króla Karola.

W Angii i Walii Bank Holidays wypadają następująco:

2 stycznia (poniedziałek) - New Year’s Day (substitute day)

7 kwietnia (piątek) - Good Friday

10 kwietnia (poniedziałek) Easter Monday

1 maja (poniedziałek) Early May bank holiday

8 maja (poniedziałek) Bank holiday z okazji koronacji Karola III

29 maja (poniedziałek) Spring bank holiday

28 sierpnia (poniedziałek) Summer bank holiday

25 grudnia (poniedziałek) Christmas Day

26 grudnia (wtorek) Boxing Day

Bank Holidays 2023 w Szkocji:

2 stycznia (poniedziałek) - New Year’s Day (substitute day)

3 stycznia (wtorek) – (substitute day)

7 kwietnia (piątek) - Good Friday

10 kwietnia (poniedziałek) - Easter Monday

1 maja (poniedziałek) - Early May bank holiday

8 maja (poniedziałek) - Bank holiday z okazji koronacji Karola III

29 maja (poniedziałek) - Spring bank holiday

7 sierpnia (poniedziałek) - Summer bank holiday

30 listopada (czwartek) - Andrew’s Day

25 grudnia (poniedziałek) - Christmas Day

26 grudnia (wtorek) - Boxing Day

Bank Holidays 2023 w Irlandii Północnej:

2 stycznia (poniedziałek) - New Year’s Day (substitute day)

17 marca (piątek) - St Patrick’s Day

7 kwietnia (piątek) - Good Friday

10 kwietnia (poniedziałek) - Easter Monday

1 maja (poniedziałek) - Early May bank holiday

8 maja (poniedziałek) - Bank holiday for the coronation of King Charles III

29 maja (poniedziałek) - Spring bank holiday

12 lipca (środa) - Battle of the Boyne (Orangemen’s Day)

28 sierpnia (poniedziałek) - Summer bank holiday

25 grudnia (poniedziałek) - Christmas Day

26 grudnia (wtorek) - Boxing Day

Koronacja króla Karola

Koronacja króla Karola III odbędzie się w sobotę, 6 maja 2023 r. W związku z tym poniedziałek 8 maja będzie dodatkowym dniem wolnym od pracy.

Premier Rishi Sunak powiedział:

- Koronacja nowego monarchy to wyjątkowy moment dla naszego kraju. W uznaniu tej historycznej okazji mam przyjemność ogłosić dodatkowy dzień wolny od pracy w całym Zjednoczonym Królestwie w przyszłym roku. Nie mogę się doczekać, aż ludzie zbiorą się razem, aby świętować i oddać hołd królowi Karolowi III, biorąc udział w lokalnych i krajowych wydarzeniach w całym kraju na jego cześć.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Limity na przywóz towarów do Wielkiej Brytanii - ile alkoholu i papierosów można zabrać z Polski wg obecnych przepisów?

Przełom dla podróżnych na brytyjskich lotniskach. Rząd wyznaczył ostateczny termin zmian dotyczących bagażu

Ryanair ogłasza rozkład lotów na lato 2023 i dodaje nowe trasy, w tym też do Polski

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!