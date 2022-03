Jak oligarchowie Putina ukrywają pieniądze w Londynie? Ekspert zabierze Was w zatrważającą podróż po stolicy UK! [Wideo]

Fot. YouTube

Ekspert ds. prania brudnych pieniędzy, Oliver Bullough, zabierze Was w podróż po Londynie inną niż wszystkie! Zobaczcie zatrważający obraz, jak oligarchowie Putina, ale nie tylko, ukrywają i wydają pieniądze w stolicy Wielkiej Brytanii.

„Pokażę Wam, jak sojusznicy Putina wydają w Londynie miliardy funtów ukradzionych pieniędzy bez żadnych konsekwencji i jak przez całe lata kolejne brytyjskie rządy pozwalały im to robić” - tymi słowami rozpoczyna z nami podróż po Londynie Oliver Bullough – ekspert, który od lata bada proces prania brudnych pieniędzy. I to, jak trafiają one do Londynu, który Bullough nazywa wprost światową stolicą w zakresie prania brudnych pieniędzy. - To jest gigantyczna pralka, która pierze nawet 100 mld funtów ukradzionych pieniędzy rocznie. I to pomogło utrzymać Putinowi władzę na Kremlu - dodaje.

