Internet stanie się jeszcze szybszy w UK - rząd rusza z projektem "Gigabit". Sprawdź, kto na nim skorzysta!

Wielka Brytania wyda 5 miliardów funtów na modernizację infrastruktury sieciowej w ramach projektu "Gigabit". Ogłoszono już pierwsze obszary, gdzie miałby działać super-szybki internet.

Mieszkańcy Cambridgeshire, Kumbrii, Kornwalii, Dorset, Durham, Essex, Northumberland, South Tyneside i Tees Valley mogą się cieszyć! Im, jako pierwszym, brytyjskie władze zapewnią dostęp do nowoczesnych szerokopasmowych łącz internetowych. Według oficjalnych wyliczeń około 510 000 gospodarstw domowych i firm, które do tej pory narzekały na jakość połączenia z siecią, są niejako "pierwsze w kolejce" do skorzystania z projektu modernizacji infrastruktury sieciowej. Prace w ramach "Project Gigabit" rozpoczną się już w przyszłym roku, w 2022. Innowacje warte aż 5 miliardów funtów mają polepszyć warunki dostępu do sieci. Jak bardzo? Według rządowych zapewnień połączenie o szybkości jednego gigabita (1000 megabitów) umożliwi pobranie filmu o wysokiej rozdzielczości w mniej niż minutę.

Rząd rusza z rozbudową infrastruktury super-szybkiego internetu

Jak deklaruje Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) prace w ramach "Project Gigabit" mają rozpocząć się na wiosnę przyszłego roku. Plany dotyczące sześciu kolejnych lokalizacji - a konkretnie Norfolk, Shropshire, Suffolk, Worcestershire, Hampshire i Isle of Wight - mają zostać wprowadzone w czerwcu. Obejmują dalsze 640 000 obiektów i lokalizacji.

Realizacja tych planów związana jest z jedną z obietnic wyborczych Partii Konserwatywnej, która została złożona podczas ostatnich wyborów. Niestety, torysi musieli się wycofać z planów pełnego pokrycie siecią łączy szerokopasmowych całej Wielkiej Brytanii do 2025 roku. Obecnym celem jest dążenie do zapewnienie takiej technologii 85% populacji na Wyspie.

Kto będzie mógł skorzystać z "Project Gigabit", kto może liczyć na dofinansowanie rządowe?

Szef brytyjskiego rządu zapewnia, że "Project Gigabit" stanie się potężnym impulsem rozwojowym dla całego kraju i mówi wręcz o "szerokopasmowej rewolucji", która będzie miała gigantyczny wpływ zarówno na przedsiębiorców, jak i zwykłe gospodarstwa domowe.

Warto również dodać, że rząd UK przeznaczy 210 milionów funtów na dofinasowanie w tym względzie. Będzie one dostępne zarówno dla firm, jak i dla zwykłych gospodarstw domowych. Rząd pokryje do 1500 funtów w ramach instalacji szerokopasmowej sieci uprawnionym mieszkańcom i do 3500 funtów przedsiębiorcom.