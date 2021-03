Petycja ws. zniesienia obowiązkowych testów po powrocie do UK. Za zestaw dwóch sztuk trzeba zapłacić nawet ponad £200

Fot. Getty

Wjazd do Wielkiej Brytanii dla Brytyjczyków albo dla osób, które posiadają w UK prawo do stałego pobytu, wiąże się z koniecznością poniesienia sporych kosztów. Z tego też względu w sieci pojawiła się właśnie petycja domagająca się zniesienia obowiązku zakupu domowego testu po powrocie do UK, który kosztuje, bagatela, £210!

Dla Brytyjczyków, a także dla Polaków i innych imigrantów, którzy mają prawo stałego pobytu w UK, powrót na Wyspy wiąże się obecnie z koniecznością poniesienia znaczących kosztów. Poza tym, że trzeba zapłacić za test na koronawirusa jeszcze przed przekroczeniem granicy UK, a także kupić bilet lotniczy (ew. ponieść koszty podróży samochodem), to trzeba jeszcze przed wylotem do UK zamówić specjalny zestaw dwóch testów w kierunku Sars-CoV-2. Ceny obowiązkowych testów, które wykonuje się 2. i 8. dnia od przekroczenia granicy UK,wahają się, ale mogą przekroczyć nawet ponad £200. I właśnie z tego względu w sieci pojawiła się właśnie petycja do rządu o zniesienie obowiązku wykonywania tych testów na rzecz poddania się ścisłej, domowej kwarantannie i wykonaniu darmowego testu dopiero po jej zakończeniu i tylko w przypadku wystąpienia jakichś objawów podobnych do COVID-19.

Obowiązkowe testy przeciwko koronawirusowi w UK powinny zostać zniesione?

Poniżej prezentujemy Wam treść petycji ws. „zniesienia obowiązkowego domowego testu za £210 po przybyciu do Wielkiej Brytanii”. Podpiszecie się?

„Znieście obowiązkowy domowy test za £210 po przybyciu do Wielkiej Brytanii

Prosimy o zniesienie obowiązku [zakupu] zestawu testowego o wartości 210 funtów, który należy wykonać po powrocie do Wielkiej Brytanii z zagranicy. Pozwólcie ludziom poddać się kwarantannie w domu, a po kwarantannie – przetestować się za darmo, jeśli mają objawy.

Kiedy wjeżdżasz do Wielkiej Brytanii, obowiązującą zasadą jest poddanie się kwarantannie i wykonanie 2 testów (zestaw testowy) w miejscu kwarantanny. To kosztuje 210 funtów. Dla czteroosobowej rodziny byłoby to dodatkowe 840 funtów do rachunku za wakacje. Piszę z prośbą o zniesienie tego testu i wprowadzenie zasady, zgodnie z którą ludzie będą się poddawali kwarantannie w domu po przyjeździe i będą wykonywać bezpłatny test tylko wtedy, gdy zakończą kwarantannę i będą mieć jakieś objawy. Te dodatkowe pieniądze są poza zasięgiem [dla wielu ludzi – przyp.red.] i wielu uniemożliwią udanie się na wakacje”.

Jeśli chcesz się podpisać pod petycją, to kliknij TUTAJ.