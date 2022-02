Inflacja w UK: Ile kosztuje zagotowanie czajnika wody?

Fot. Getty

Rosnące koszty życia w Wielkiej Brytanii, w tym zwłaszcza koszty energii, każą się zastanowić nad tym, ile płacimy za podstawowe czynności wykonywane w naszych domach? Eksperci wyliczyli właśnie, ile obecnie kosztuje zagrzanie wody na standardową filiżankę herbaty lub pełnego czajnika wody.

Według Energy Saving Trust w listopadzie 2021 r. średnia cena 1 kWh (obejmująca energię elektryczną i opłatę za usługi dystrybucyjne) w Wielkiej Brytanii wynosiła 20,06 p (dla uproszczenia przyjmijmy, że było to 20 p). Wszystkie czajniki pokazują, ile pobierają energii i jest to pokazane albo w watach (np. 3000W), albo w kilowatach (np. 3kW) na godzinę. Jednak, jak wiemy, rzadko kiedy (jeśli kiedykolwiek) potrzebujemy gotować nasz czajnik przez całą godzinę, dlatego lepiej jest obliczyć, ile energii zużywa nasz czajnik na podstawie minut, a nie godzin.

Ile kosztuje zrobienie kubka herbaty?

No właśnie, to ile w sumie kosztuje zrobienie jednego kubka herbaty? Większość czajników ma grzałkę o mocy 3 kW, a zagotowanie w nich wody na jedną standardową szklankę lub kubek (235 ml) zajmuje około 45 sekund. Mając wszystkie dane, łatwo jest obliczyć, że czajnik gotuje wodę w cenie 1 p na minutę (60 p za godzinę), czyli około 0,75 p na szklankę/kubek o wskazanej wyżej pojemności i w czasie 45 sekund. W rezultacie zatem, jeśli pijesz jedną filiżankę herbaty/kawy instant dziennie, to przez rok zapłacisz za tę przyjemność £2,74 (0,75 p x 365). Trzeba jednak mieć na uwadze, że gotowanie na jeden raz większych ilości wody kosztuje nieco więcej. Na przykład gdy podgrzewasz 1,7 litra za jednym razem, to czas gotowania wzrasta do czterech minut, a koszt – do ok. 4 p za każde gotowanie.