Brytyjczycy wybrali swój ulubiony supermarket - która sieć retail w UK triumfowała w zestawieniu "Which?"?

Brytyjczycy wskazali swój "ulubiony" supermarket - w rankingu przygotowanym przez organizację "Which?" konsumenci wskazali Marks & Spencer, jako najlepszą sieć retali na Wyspach.

Słynna brytyjska sieć założona 138 lat temu triumfowała w rankingu "Which?" i została uznana za ulubioną wśród Brytyjczyków. Co ciekawe, wiele wskazuje na to, że mieszkańcy UK w obliczu rosnących kosztów utrzymania docenili markę premium, która stawia zdecydowanie na jakość swoich produktów, a nie na jak najlepszy stosunek ceny do ilości. Konsumenci na pięć gwiazdek (możliwie maksymalna ocena) ocenili wygląd sklepu, obsługę klienta oraz jakość produktów marki własnej oraz jakość świeżych warzyw i owoców w Marks & Spencer. Dodajmy, iż M&S z 78 punktami minimalnie wyprzedziło Aldi, który uzyskał wynik 77 punktów. Dodajmy, że to właśnie niemiecki dyskont wygrał to zestawienie w zeszłym roku.

Jaki jest ulubiony market Brytyjczyk?

Aldi - jak można było się spodziewać - otrzymało pięć gwiazdek za stosunek jakości do ceny, jednak sieć była krytykowana za duże kolejki do kas. "Na podium" uplasowały się jeszcze Waitrose (75 punktów), które zajęło drugiej miejsce, z kolei Iceland i Lidl (po 73) wspólnie zajęły miejsce trzecie.

Co ciekawe, tzw. "wielka czwórka" brytyjskie rynku retail, a więc Tesco (70), Sainsbury's (68), Asda (67) i Morrisons (67) - w komplecie znalazły się w dolnej części rankingu. Na szarym końcu z kolei znalazł się Co-op z wynikiem 61. Warto zaznaczyć, że ta sieć już drugi rok z cieszy się tak niskimi uznaniem wśród Brytyjczyków. Narzekali oni przede wszystkim na drożyznę i długie kolejki przy kasie.

Oto wyniki rankingu "Which?"

Oto pełne zestawienie:

Marks & Spencer - 78

Aldi - 77

Waitrose - 75

Iceland 73

Lidl - 73

Tesco - 70

Sainsbury’s - 68

Asda - 67

Morrisons - 67

Co-op - 61

"Kupujący wybrali M&S jako swój ulubiony supermarket ze względu na wspaniałe wrażenia z zakupów w sklepie i wysokiej jakości produkty" - komentował Harry Rose, redaktora magazynu publikowanego pod szyldem "Which?". Jednocześnie zwraca on uwagę, że ze względu na rosnące koszty życia w UK "wiele osób poszukuje jakości w najniższej cenie" i choćby z tego biorą się wysokie notowania Aldi i Lidla.

Poza rankingiem sklepów tradycyjnych "Which?" przygotowało także zestawienie sklepów prowadzących sprzedaż online.

Oto pełne wyniki rankingu:

Iceland - 76

Tesco - 74

Ocado - 74

Sainsbury’s - 72

Morrisons - 71

Waitrose - 71

Aldi - 69

Asda - 67

Amazon Fresh - 63