W 300-letnim pubie w Bedfordshire dzieją się dziwne rzeczy. Właściciele za wszystko winią… ducha [wideo]

Właściciele 300-letniego pubu White Swan w Dunstable (Bedfordshire) oskarżają „złośliwego ducha” o zrzucenie kufla piwa ze stołu. Nie jest to jednak jedyne paranormalne zjawisko, do którego doszło w lokalu.

37-letnia Natasha Magnan, która pracuje w pubie w Dunstable od 20 lat, powiedziała, że początkowo obwiniała za rozlewanie piwa bywalców lokalu. Zaniepokoiła się jednak, gdy na nagraniu z kamery CCTV zobaczyła coś, co – jak mówi - wyglądało na „widmową rękę” popychającą szklankę na podłogę.

Duch w pubie w Bedfordshire?

Nagranie, na którym możemy zobaczyć, jak szklanka z piwem powoli przesuwa się na krawędź stołu i spada na podłogę, zostało opublikowane na Facebooku. Mimo że właściciele lokalu nie reagują paniką, postanowili jednak poszukać jasnowidza w nadziei na to, że nawiąże on kontakt z duchem i „przekona” go, aby nie psocił w ich pubie.

Pracownica pubu powiedziała:

- W lokalu mieliśmy wtedy dość dużą grupę osób i powiedziałam do jednego z gości: „Robisz niezły bałagan, co to za piwo na podłodze?” Wtedy jeden z chłopców powiedział, że to nie on. Pomyślałam, „Dobra, w porządku” wcale mu nie wierząc.

Niewytłumaczalne zjawiska

37-letnia Natasha dodała:

- Jeden z naszych stałych bywalców niedawno zmarł, więc pomyśleliśmy, że to naprawdę on.

Co ciekawe, budynek pubu ma 300 lat i kiedyś mieścił się w nim posterunek policji z własnym więzieniem. Nadal znajdują się w nim kamienne łóżka, na których kiedyś spali zatrzymani.

Pracownicy pubu słyszeli o różnych rzeczach, które działy się w budynku. Mówiąc o swoich niedawnych doświadczeniach Natasha powiedziała, że ostatnio czuła się „obserwowana” podczas sprawdzania zapasów w piwnicy i dodała: „Wiele dziwnych rzeczy tutaj się działo”.

- Sprzątaczka powiedziała mi, że widziała postać mężczyzny w brązowym płaszczu, a szef kuchni widział postać przechodzącą obok kominka – w pobliżu miejsca, gdzie przewrócił się kufel piwa. W przeszłości słyszeliśmy też szalone historie o szarej kobiecie chodzącej po mieszkaniu na górze – powiedziała Natasha.

Opowieści o duchach

Wielka Brytania słynie z opowieści o duchach i tego, że wiele miejsc – w tym oczywiście pubów, ma swoich nietypowych mieszkańców. Podobnie hotele na Wyspach chwalą się nadprzyrodzonymi zjawiskami.

Dla przykładu – należąca do najstarszych w kraju, założona w 1420 roku gospoda The Mermaid na południowo-wschodnim wybrzeżu Anglii informuje wprost, że niektóre z jej pokoi mają własnego ducha, nie mówiąc już o niewyjaśnionych hałasach, czy poruszających się samoistnie przedmiotach, w tym butelkach spadających z baru.