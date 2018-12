Ile trzeba zarabiać, żeby "przeżyć" w Londynie?

Jak duża musi być nasza wypłata, aby móc nie tylko przeżyć, ale i żyć na jakimś poziomie w brytyjskiej stolicy? Oto i pytanie!

Na pytanie, które zadał jeden z użytkowników popularnego polskiego serwisu Wykop.pl, który jak wynika z jego wypowiedzi planuje emigracje na Wyspy, nie ma jednej, klarownej odpowiedzi. Rozważając tę kwestię trzeba brać pod uwagę wiele kwestii. Ile tak naprawdę kosztuje życie w Londynie? Czy w tym przypadku nie należałoby przypadkiem rozpatrywać poszczególnych części brytyjskiej stolicy osobny, bo Kensingto nijak się ma do Ealingu? Jak zdefiniować życie na "pewnym poziomie"?

"Czy pensja 3k funtów netto w Londynie to dużo czy mało? #londyn #emigracja #bankowosc #finanse" - tak brzmiało pytanie niejakiego "wybura" zadane na Wykopie, które sprowokowało bardzo ciekawą dyskusję. "Praca w Citi na Fleet Street. Wynajem mieszkania kosztuje 1500, a jak z życiem?" - uzupełniła osoba szukająca porady.

Jak odpowiadali inni wykopowicze? Różnie. "Jak będziesz kupował wszystko w Lidlu, jeździł na gapę, zamiast ogrzewania używał koca elektrycznego jak radził Cameron i korzystał z darmowego wifi w Tesco to co miesiąc jeszcze z tysiaka odłożysz" - czytamy we wpisie niejakiego "pozmu". "No jak połowa kasy idzie na mieszkanie to chyba nie za dobrze, chyba, że chcesz żyć z miesiąca na miesiąc.

Z jego opinią nie zgodził się niejaki "filozof900". "3k netto spokojnie wystarczy na przyzwoite życie, ale bez fajerwerków. Na mieszkanie 1500 (oczywiście już liczę, że jakaś 3 strefa, bo samo mieszkanie z 1300 + council tax + opłaty to wyjdzie 1500). Do tego karta miesięczna na pociąg 150 funtów, razem 1650. Na jedzenie zależy, jedni wydaja mniej, drudzy więcej. Musisz liczyć minimum 300 funtów z lunchami. Powiedzmy, że wydasz 2000 funtów na takie podstawy. Zostaje ci 1000 funtów, to nie jest zła kasa ale szalu znowu tez nie ma."

A wy jak zapatrujecie się na te wyliczenie? Za ile można żyć godnie w brytyjskiej stolicy? Ile Wy wydajacie na życie w Londynie, o ile rzecz jasna mieszkacie w finansowej stolicy świat? Zapraszamy do dyskusji na naszym profilu na FB!