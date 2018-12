To KŁAMSTWO - imigranci nie "obciążają" brytyjskiego systemu opieki zdrowotnej

Pamiętacie jeszcze jak podczas kampanii brexitowej imigrantom zarzucono, że to przez nich NHS znajduje się w kryzysie? Okazuje się, że tamta polityczna retoryka nie miała nic wspólnego z rzeczywistością!

Podczas kampanii na rzecz wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej wiele mówiło się o obciążeniach NHS, których powodem byli imigranci. Zwolennicy Brexitu grzmieli, że to właśnie przez pracowników spoza Wielkiej Brytanii wyspiarska służba zdrowia znajduje się w opłakanym stanie. Cudzoziemcy zarówno z Unii Europejskiej, jak i spoza Wspólnoty mieli w największym stopniu przyczyniać się do ciągle rosnącego zadłużania NHS. Rzetelne badania i twarde fakty świadczą jednak o czymś zupełnie innym.

Polak wśród neonazstów, którzy grozili śmiercią księciu Harry`emu

Jak czytamy na łamach "The Independent" rządowa Komisja ds. Migracji i Zdrowia powołując się na raport przygotowany przez University College London (UCL) oraz magazyn medyczny "Lancet" odkłamują jeden z mitów dotyczący imigrantów w UK. - Nie ma żadnych dowodów na to, że migranci nadwyrężają brytyjską służbę zdrowia - komentował jednoznacznie profesor Ibrahim Abubakar, przewodniczący komisji. Co więcej, okazuje się, że statystycznie populacja imigrantów jest zdrowsza, od rodowitych Brytyjczyków, a przez co wydatki NHS na ewentualne leczenie są zwyczajnie niższe. Imigranci rzadziej umierają na schorzenia serca, na raka czy w wyniku wypadków. Jedynie w statystykach dotyczących zgonu w wyniku zapalenia płuc czy HIV przodują przybysze spoza Wysp.

Pracujesz w Wielkiej Brytanii i masz rodzinę w Polsce? Będzie musiał rozliczać się z polskim fiskusem!

Co więcej, wierutnym kłamstwem jest jakby to właśnie imigranci "mnożyli się na potęgę" po przyjeździe na Wyspy. Po analizie stwierdzono, że wszystkie badane grupy - z wyjątkiem tureckich imigrantek - rodziły mniej dzieci, niż robiły to Brytyjki.

Profesor Abubakar w komentarzu dla "The Independent" podkreśla, że mówienie o tym, że to imigranci są odpowiedzialni za opłakany stan służby zdrowia służy jedynie politycznym celom i nie znajduje żadnego potwierdzenia w faktach. Nie ma żadnych dowodów, które mogłyby poprzeć tak postawiona tezę.