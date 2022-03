Ikea zamyka jeden ze swoich największych sklepów w Londynie. Wiele osób straci pracę

Ikea poinformowała o planach zamknięcia swojego sklepu w Tottenham w północnym Londynie, co będzie równoznaczne z utratą pracy przez 450 osób. Firma zastrzega jednak, że ma w planach otwarcie nowych sklepów i zapewnienie zatrudnienia 600 osobom na innych stanowiskach.

Szwedzki gigant nie ukrywa, że utrzymanie sklepów przestaje mu się opłacać po tym, jak coraz więcej klientów woli robić u nich zakupy przez internet, co stało się mocno zauważalne w czasie pandemii.

Ikea zamyka sklep w Londynie

Ikea zdecydowała o zamknięciu jednego ze swoich największych sklepów w brytyjskiej stolicy, w dzielnicy Tottenham. Gigant poinformował, że jest zaangażowany w zatrzymanie jak największej liczby pracowników i dodał, że w tym roku zamierza stworzyć w Londynie ponad 600 innych miejsc pracy.

Sklep w Tottenham został otwarty po raz pierwszy w 2005 roku, a noc otwarcia przerodziła się w przemoc. Około 6000 klientów przybyło do sklepu z obietnicą ograniczonych czasowo okazji, co sprawiło, że wybuchły bójki. Sześć osób trafiło do szpitala, w tym 20-letni mężczyzna, który został dźgnięty nożem w pobliżu sklepu.

Sprzedaż internetowa przyspiesza

Ikea podała: „W zeszłym roku internet stanowił prawie połowę całkowitej sprzedaży detalistów, a popyt na różne usługi i wygodne dostawy przyspieszył. Ten fakt w połączeniu z przebudową obszaru, na którym znajduje się sklep, skłonił do oceny długoterminowej rentowności sklepu”.

Ogłoszenie pojawia się zaledwie kilka tygodni po tym, jak sprzedawca powiedział, że przeznacza miliard funtów na budowę nowych i zmodernizowanych sklepów w stolicy w ciągu najbliższych trzech lat.

Inwestycja obejmuje niedawne otwarcie mniejszego sklepu w Hammersmith w zachodnim Londynie oraz plany otwarcia sklepu w dawnym budynku Topshop przy Oxford Street. W grudniu z kolei Ikea otworzy również nowe centrum logistyczne w Dartford.