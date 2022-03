Rynek pracy po Brexicie. Z Londynu do UE przeniesiono już 7 000 pracowników z branży finansowej

Fot. Getty

Od czasu Brexitu już ponad 7 tys. miejsc pracy zostało przeniesionych z Wielkiej Brytanii do państw Unii Europejskiej – i to tylko w jednej branży. W jakich krajach UE firmy chętniej teraz zatrudniają?

Jak Brexit wpłynął na brytyjski rynek pracy? Jednym z sektorów najbardziej narażonych w tym względzie jest sektor finansowy, którego centrum na Wyspach znajduje się w Londynie.

Brexit. Jak wygląda rynek pracy sektora finansowego w UK?

Liczba miejsc pracy, jaką londyński sektor usług finansowych stracił od czasu Brexitu – choć wysoka – jest i tak mniejsza, niż przewidywano. W początkowych prognozach z 2016 roku mówiło się o 12 500 miejsc pracy przeniesionych ze stolicy UK do UE. Do tej pory przeniesiono jednak „tylko” 7 tys. miejsc pracy z Londynu do różnych miast UE.

Mimo wszystko, eksperci są jednak wciąż ostrożni. Zwracają uwagę, że zmiany w firmach często następują stopniowo, co może oznaczać, że kolejne redukcje etatów w sektorze finansowym w UK dopiero przed nami. W jakich krajach UE firmy z branży finansowej chętniej teraz zatrudniają?

Dokąd firmy najchętniej przenoszą pracowników i miejsca pracy?

Należy przy tym pamiętać, że dane z rynku pracy nie oznaczają, że w UK zwolniono 7 tys. osób z sektora finansowego. Niektórzy pracownicy zostali po prostu przeniesieni do pracy w innych państwach. Dane oznaczają jednak, że o 7 tys. miejsc pracy jest w UK obecnie mniej.

Według analiz EY Brexit Tracker, opublikowanych przez agencję Reuters, w całej Europie najpopularniejszym miejsce relokacji miejsc pracy jest Dublin, na kolejnych miejscah pojawiają się Luksemburg, Frankfurt i Paryż. Widać zatem, że firmy przenoszą się chętnie nie za daleko od Londynu (Londyn, Paryż) albo do miejsc dobrze ulokowanych nie tylko pod względem gospodarczym (Luksemburg), ale także pod względem łatwości podróży międzynarodowych (Frankfurt).