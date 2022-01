IKEA otwiera w Londynie sklep w nowym formacie - czym będzie wyróżniał się "small store" w Hammersmith?

Co będzie można kupić w "small store" w Hammersmith?

IKEA otwiera nowy sklep w Londynie i będziemy mieli do czynienia z czymś całkowicie odmiennym. Punkt sprzedaży zlokalizowany przy King Street w dzielnicy Hammersmith w zachodnim Londynie będzie sklepem w formacie "small store", znacznie różniącym się od innych.

Szwedzki gigant w brytyjskiej stolicy otworzy nowy sklep o powierzchni około jednej czwartej "zwykłego" sklepu pod szyldem IKEA. Punkt zlokalizowany na londyńskiej "high street" w swojej ofercie będzie miał 4000 artykułów w ekspozycji dostępnych na zamówienie oraz 1800 artykułów dostępnych na miejscu, które można odebrać tego samego dnia. Ideą stojącą za "small store" jest sprzedaż artykułów gospodarstwa domowego i wyposażenia wnętrz. Meble również będzie można tu wybrać i kupić, ale ich odbiór będzie możliwy w innym punkcie lub zostaną one dostarczone do domu klienta prosto z magazynu. Oprócz tego w sklepie IKEA na Hammersmith dostępna będzie szeroka oferta gastronomiczna, którą klienci sieci doskonale znają. Zasadniczo, ten sklep "będzie zawierać wszystko, co klienci kochają w IKEA" , w nieco innym formacie.

Dodajmy, że będzie to pierwszy sklep tego typu w Wielkiej Brytanii. Na całym świecie funkcjonuje na razie osiem takich placówek. Jego otwarcie zaplanowano na 24 lutego 2022 roku.

IKEA w Londynie otwiera sklep w nowym formacie

"Po raz pierwszy londyńczycy będą mogli pojechać metrem do sklepu IKEA, wpaść, złapać żółtą torbę i kupić wszystkie akcesoria do wyposażenia domu, dzięki którym staje się prawdziwym domem" - komentował Peter Jelkeby, kierownik ds. sprzedaży detalicznej w IKEA UK & Ireland. Decyzja o wprowadzeniu formatu "small store" była podyktowana "ewolucją nawyków zakupowych" i "redefinicją centrów miast w następstwie pandemii", jak zaznaczał Jelkeby.

"Ten nowy format sklepu stanowi kolejny krok w naszej transformacji biznesowej. Staramy się, aby marka IKEA stawała się bardziej dostępna, przystępna cenowo i zrównoważona pod względem środowiska" - podsumowywał Peter Jelkeby.

Co będzie można kupić w "small store" w Hammersmith?

Dodajmy, iż otwieranie mniejszych sklepów w centrach dużych miast wpisuje się w nowy model działalności IKEA. Sieć skupia się bardziej na sprzedaży swoich produktów przez internet, która w zeszłym roku wzrosła aż o 73%. Placówki tego typu oferują punkty odbioru dla kupujących online i ułatwiają zwroty. Pozwalają również zobaczyć "na żywo" artykuły, które mogą zostać zakupione przez sieć.