Kobieta wróciła do Polski po latach emigracji. Teraz „chce jej się wyć”

„Mam dokładnie odwrotnie!. W Polsce odżyłam, przez 4 miesiące widziałam więcej słońca niż w Manchesterze przez 2 lata. Tamto miasto odbiera mi chęć do życia, samotność, deszcz, brud, głupi i zaściankowi ludzie na północy, tylko kasa się zgadza. W Polsce jest wszystko, co chcę, ale zarobki tragiczne. 1000zl na tydzień idzie mi w kraju, takie są wysokie ceny. Paliwo jest za 7 zł. Za mniej niż 10 000 zł na rękę na osobę, jest tu wegetacja. Gdybym mogła pracować w Polsce i zarabiać w £, £2000 na rękę, nie miałabym w ogóle dylematu, gdzie osiąść. Ale w Polsce realne są 4000 zł na rękę (...) To jest nierealne, by w Polsce żyć za złotówki. Pozostaje wegetować w UK, zbierać funty i na 4 miesiące do roku uciekać do Polski, by uniknąć depresji, żyjąc w UK”;