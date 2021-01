HMRC wydłuża termin rozliczenia Self Assessment. Do kiedy trzeba złożyć deklarację SA, by uniknąć kary?

Fot. Getty

HM Revenue and Customs (HMRC) poinformowało, że ze względu na pandemię wydłuża termin przedstawienia Self Assessment. Do kiedy trzeba złożyć rozliczenie podatkowe, by uniknąć kary?

HMRC dało dodatkowy czas mieszkańcom Wielkiej Brytanii, którzy mają obowiązek złożyć zeznanie podatkowe Self Assessment. Standardowo termin na rozliczenie mijałby 31 stycznia, ale z powodu zawirować związanych z pandemią, HMRC wydłużyło termin.

Self Assessment. Do kiedy rozliczyć podatek bez kary?

„Coraz wyraźniej widać, że niektórzy nie będą w stanie złożyć rozliczenia do 31 stycznia” - powiedział szef HMRC w rozmowie z The Independent. W związku z tym podatnikom dano dodatkowy miesiąc na rozliczenie. Nowy termin złożenia deklaracji Self Assessment przypada na 28 lutego 2021.

W konsekwencji przesunięcia terminu rozliczenia podatkowego, podatnicy, którzy nie zdążą rozliczyć się do 31 stycznia, nie zostaną ukarani grzywną w wysokości 100 funtów. Choć dodatkowa kara za spóźnienie zostaje uchylona na miesiąc, nie oznacza to jednak zniesienia obowiązku zapłaty podatku w terminie. W związku z tym każdy podatnik, który nie uiści należności do 31 stycznia będzie musiał później zapłacić odsetki od spóźnienia.

„Zdajemy sobie sprawę z ogromnej presji, z jaką boryka się wiele osób w tych bezprecedensowych czasach i staje się coraz bardziej wyraźne, że niektórzy nie będą w stanie złożyć rozliczenia do 31 stycznia” - mówił dyrektor HMRC.

Kto musi złożyć rozliczenie podatkowe Self Assessment?

Nie każdy podatnik w UK jest zobowiązany do złożenia rozliczenia podatkowego Self Assessment. Do złożenia Self Assessment podatnik zobowiązany jest między innymi w następujących sytuacjach:

prowadzisz własną działalność gospodarczą (nawet jeśli jednocześnie było się przez kogoś zatrudnionym)

nie prowadzisz działalności gospodarczej, ale uzyskałeś przychód ze świadczenia usług lub ze sprzedaży towaru na kwotę powyżej £1000

miałeś dochody zza granicy, mieszkając w UK

żyłeś za granicą i jednocześnie miałeś dochód w UK

osiągnąłeś dochód wynoszący ponad £100.000

masz co najmniej £2500 nieopodatkowanego dochodu (np. z powodu wynajmu nieruchomości, oszczędności). Admiral Tax. „W kwestii nieopodatkowanego dochodu należy pamiętać o tym, że do HMRC trzeba się zgłosić już wtedy, gdy dochód ten wynosi 1000-2500 funtów, by HMRC indywidualnie oceniło sytuację” - podpowiada Agnieszka Moryc dyrektor zarządzająca firmy

Więcej informacji na temat zasad związanych z Self Assessment znajduje się na oficjalnych stronach rządowych: Self Assessment tax returns.