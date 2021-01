1000 funtów dla poszkodowanych w trakcie pandemii - rząd pracuje nad nowym zasiłkiem w ramach Universal Credit

Miałby on wynieść aż 1000 funtów i otrzymaliby go ci, którzy zostali poszkodowani w czasie pandemii!

Brytyjski rząd pracuje nad nowym dodatkiem do Universal Credit

Benefit w wysokości 1000 funtów ma zastąpić tygodniowy "covidowy" dodatek do Universal Credit w wysokości 20 funtów. Jak podają brytyjskie media kanclerz Rishi Sunak ma już w tej sprawie prowadzić odpowiednie rozmowy.

Jak podaje tabloid "The Daily Mirror" brytyjski rząd pracuje nad nowym planem pomocy dla osób korzystających z Universal Credit, którzy zostali poszkodowani w trakcie pandemii. Przypomnijmy, premier Johnson zapowiedział zmniejszenie zasiłku wypłacanego w ramach Universal Credit o 20 funtów w skali tygodnia. Oznacza to powrót do stawki z czasów sprzed pandemii. Przypomnijmy, kanclerz Rishi Sunak podczas pierwszej fali koronawirusa zeszłej wiosny, podwyższył o te 20 funtów tygodniowo dwa kluczowe świadczenia, a mianowicie Universal Credit i Working Tax Credit. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym tekście: "Rząd Borisa Johnsona chce cięć w benefitach. Zasiłki Universal Credit i Working Tax mają zostać zmniejszone!"

Z kolei w zeszłym tygodniu Izba Gmin zagłosowała przeciw cięciu zasiłku Universal Credit i Working Tax Credit. Większość posłów opowiedziała się przeciwko planom rządu, dotyczącym obcięcia zasiłków, ale ich głos nie ma bezpośredniego wpływu na decyzje podejmowane przez rząd. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: "Izba Gmin zagłosowała przeciw cięciu zasiłku Universal Credit i Working Tax Credit. Czy premier posłucha posłów?".

Tymczasem pojawiła się zapowiedź "jednorazowego" zasiłku w ramach Universal Credit sięgającego aż 1000 funtów. Miałby on zastąpić właśnie ten "covidowy" dodatek, który w skali roku sięgał 1040 funtów (20 funtów tygodniowo). Według źródeł, na jakie powołują się dziennikarze "Mirrora" prace w tej kwestii mają już trwać. Pieniądze te miałyby trafić nawet do 6 milionów rodzin w UK, a jak utrzymuje szef brytyjskiego resortu finansów pomogłyby one w rozpędzeniu gospodarki w UK.

Kto miałby go otrzymać?

Przede wszystkim byłyby to środki przeznaczone dla tych, którzy do tej pory pobierali dodatek "covidowy", a więc osób, które podczas pandemii stracili pracę lub dochody. Rzecz jasna każda osoba zmagająca się z problemami finansowymi, która spełniałaby odpowiednie kryteria, mogłaby się o niego starać.

Czy wprowadzenie tego zasiłku jest pewne?

Nie, nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone. Niemniej, rzecznik premiera powiedział, że nie podjęto jeszcze decyzji w tej sprawie, nie zdecydowano się jak zrekompensować wygaśnięciu 20-funtowego dodatku. Downing Street 10 nie zaprzeczyło doniesieniom, że jednorazowa płatność w wysokości 1000 funtów może znaleźć swoje zastosowanie w tym przypadku.

"Przez cały ten kryzys zadbaliśmy o tych, którzy są najbardziej narażeni i będziemy nadal oceniać kontekst gospodarczy i zdrowotny, aby zdecydować, jak najlepiej nadal wspierać ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy" - powiedział rzecznik.