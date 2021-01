W UK będzie łatwiej o pracę? Rząd opublikuje Białą Księgę „Skills for jobs”

Fot. Getty

Czy w UK młodym ludziom łatwiej będzie znaleźć dobrze płatną pracę w konkretnych branżach gospodarki? Właśnie taki cel przyświeca Białej Księdze „Skills for jobs”, która już wkrótce ma zostać opublikowana przez Ministerstwo Edukacji.

Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce rząd opublikuje długo wyczekiwaną Białą Księgę dotyczącą kształcenia zawodowego w UK. Zapisy zaprezentowane w Białej Księdze mają usprawnić proces takiego kształcenia na Wyspach, a także dać przedsiębiorcom znacznie większy wpływ na poziom i rodzaj kwalifikacji uzyskiwanych przez osoby uczące się zawodu w toku dalszej nauki. Celem rządu jest dostosowanie kursów/programów nauczania do konkretnych potrzeb pracodawców i zachęcanie młodych ludzi, którzy ukończyli edukację na poziomie podstawowym, do nabywania i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz technicznych. - Te reformy leżą u podstaw naszych planów w zakresie lepszej odbudowy [zawodów] i zapewnienia, że cała edukacja techniczna oraz szkolenia będą oparte na tym, czego chcą i potrzebują pracodawcy. Jednocześnie [reformy] mają na celu zapewnienie młodym ludziom, bez względu na to, gdzie żyją, edukacji potrzebnej do uzyskania dobrze płatnej i bezpiecznej pracy, a także w sektorach, które mają kluczowe znaczenie dla naszego przyszłego sukcesu gospodarczego – zaznaczył Minister Edukacji Gavin Williamson.

Przedsiębiorcy w UK czekają na Białą Księgę

Zapowiedź publikacji Białej Księgi dotyczącej kształcenia zawodowego w UK została przyjęta wśród przedsiębiorców bardzo pozytywnie. - Wiele firm i instytucji oferujących kształcenie już teraz blisko ze sobą współpracuje, a umieszczenie pracodawców w centrum, jeśli chodzi o określenie nowych kwalifikacji w całej Anglii, będzie się opierać właśnie na sukcesie tych lokalnych partnerstw. [Polityka rządu] zagwarantuje, że kursy będą odpowiadały potrzebom poszczególnych branż, a uczniom da pewność, że zdobędą umiejętności, które poprowadzą ich do znalezienia zatrudnienia – podsumował Matthew Fell, dyrektor ds. polityki w organizacji Confederation of British Industry.