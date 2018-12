Zobacz HIT internetu - znakomity hollywoodzki aktor przedrzeźnia Theresę May [wideo]

Fot: YouTube

Znakomity aktor znany ze ikonicznej roli Golluma we filmowym "Władcy Pierścieni" sparodiował Theresę May w krótkim filmiku opublikowanym na YouTubie. Zobaczcie kolejną znakomitę rolę Andy`ego Serkisa, która z miejsca podbiła internet!

W udostępnionym na portalu YouTube filmiku zatytułowanym "LEAKED: Footage From Inside No. 10 Downing Street!" Andy Serkis wcielając się w szefową brytyjskiego rządu wraca do swojej roli Golluma/Smeagola z kultowej trylogii filmowej "Władca Pierścieni". Całość zamyka się w zaledwie trzech minutach. Akcja rozgrywa się w zaciemnionym pokoju przy Downing Street 10, gdy Theresie May zostaje dostarczona kopia umowy, na mocy której Wielka Brytania ma opuścić Unię Europejską.

Znakomity, brytyjski aktor nie ma litości w przedrzeźnianiu Theresy May. "Jesteśmy w paskudnym bałaganie, mój Skarbie ... i jest tylko jedno wyjście. Chcemy tego!" - słyszymy głos postaci stworzonej przez J.R.R. Tolkiena.

- O nasza cenna zgoda, to jest to, nasza umowa, taaaaak, taaaaak - Serkiss parodiuje May głosem Golluma. - Odzyskujemy kontrolę, pieniądze, granice, prawa, niebieskie paszporty. Później aktor dodaj głosem Smeagola, że "nie, to boli ludzi, to czyni ich biedniejszymi".

Zobaczcie sami jak to wyglądało: