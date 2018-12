PILNE! Jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE - Wielka Brytania jeszcze MOŻE zatrzymać Brexit!

Poznaliśmy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący Brexitu - Wielka Brytania nadal może jednostronnie odstąpić od projektu wyjścia z Unii Europejskiej odwołując Artykuł 50.

Rzeczone orzeczenie jest w pełni zgodne z poradą prawną udzieloną w ubiegłym tygodniu przez rzecznika generalnego najwyższego unijnego sądu, Camposa Sanchez-Bordona, którzy orzekł o możliwości "jednostronnej rewizji notyfikacji o intencji wyjścia z Unii Europejskiej". W praktyce oznacza to, że rząd Wielkiej Brytanii wciąż ma możliwość odwołania Brexitu, nawet przy samym finiszu negocjacji, tuż przed głosowaniem w Izbie Gmin nad porozumieniem wypracowanym wspólnie z Brukselą. Dodajmy, że decyzja Wielkiej Brytanii w tej spawie jest całkowicie unilateralne - nie mają na nią wpływu inne kraje Wspólnoty.

- Taka możliwość istnieje nawet jeśli umowa o wycofaniu zawarta między Unią Europejską, a tym państwem członkowskim nie weszła w życie lub jeżeli taka umowa nie została w ogóle zawarta - czytamy w oficjalnym oświadczeniu. Władza w Londynie może zdecydować się na odstąpienie od Brexitu "do dwóch lat od daty powiadomienia o zamiarze wyjścia z Unii".

Co więcej, jak czytamy na łamach "The Independent" wyrok ten jest w stanie zapobiec twardemu Brexitowi, nawet jeśli w jutrzejszym głosowaniu premier Theresa May poniesie klęskę.

- Warunkiem jest jednak spełnienie "wymagań konstytucyjnych" UK, co może oznaczać konieczność głosowania w Izbie Gmin, przypomina na Twitterze prof. prawa europejskiego K.A. Armstrong - czytamy na łamach witryny "UKpolitics po polsku".

Warto jednak dodać, że decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie zasadniczo nie ma wpływu na dalsze procesowanie Brexitu. Ze strony brytyjskiego rządu nie ma dość woli politycznej do zatrzymania wychodzenia ze Wspólnoty...