PILNE! Według doniesień brytyjskich mediów Theresa May odwołuje jutrzejsze głosowanie porozumienia ws Brexitu

Jak donoszą brytyjskie źródła premier Theresa May zastanawia się nad odwołaniem jutrzejszego głosowania w sprawie porozumienia brexitowego w Izbie Gmin. Decyzję w tej sprawie mamy poznać jeszcze dziś, o godzinie 15:30.

Choć przed godziną 13 rzecznik Downing Street 10 dementował tego typu rewelacje, to według źródeł, na jakie powołują się reporterzy Bloomberga i agencji Reutera, szefowa brytyjskiego rządu ma odwołać jutrzejsze głosowanie w Parlamencie dotyczące tego czy zaakceptować wypracowaną przez jej gabinet umowę wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Skąd taka decyzja? Według informacji, na jakie powołuje się agencja Reuters premier May podjęła ją pod wpływem doradców z jej własnego stronnictwa, którzy ostrzegali ją, że poniesie druzgocącą klęskę w Izbie Gmin. Pełna wątpliwości May miała zwołać telefoniczną wideokonferencję z członkami swojego gabinetu politycznego. - Premier zwołała wszystkich swoich najbliższych współpracowników w sprawie jutrzejszego głosowania - pisał na Twiterze szef redakcji politycznej w "The Sun", Tom Newton Dunn i nie miał wątpliwości, że odwołanie głosowania jest "nieuchronne". Podobnego zdania jest wielu innych analityków politycznych na Wyspach.

Przypomnijmy, że do tej pory premier May i jej ministrowie jak mantra powtarzali, że jutrzejsze głosowanie przebiegnie zgodnie z planem i bez żadnych zakłóceń. Co się zatem w tej kwestii zmieniło?

Wiadomości o rzekomym odłożeniu głosowania pojawiły się w zaledwie kilka godzin po tym, jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Wielka Brytanii jednostronnie może wypowiedzieć Artykuł 50 i odstąpić od projektu wyjścia z Unii Europejskiej.

Dziś, około godziny 15:30 ma pojawić się oświadczenie Theresy May w tej sprawie w Izbie Gmin. Właśnie wtedy dowiemy się jaka ostateczna decyzja zapadła w tej sprawie. Brytyjskie media są przekonane, że premier UK ogłosi swoją decyzję i uzasadni ją. W porządku obrad zaplanowano również wystąpienie Andrea Leadsom oraz Stephena Barclay`a