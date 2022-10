Gdyby doszło teraz do wyborów, torysi przestaliby się liczyć jako partia

Z przeprowadzonego najnowszego sondażu wynika, że pozycja Partii Konserwatywnej na arenie politycznej Wielkiej Brytanii jest teraz krytyczna. Gdyby do wyborów powszechnych doszło teraz, torysi nie zajęliby nawet drugiego miejsca.

Partia Konserwatywna konsekwentnie od wielu miesięcy podkopuje swój autorytet i pokazuje się z najsłabszej strony wyborcom. Afera „party gate” pokazała nam, że w czasie lockdownu, gdy wiele biznesów musiało zostać zamkniętych ze względu na trwające restrykcje, torysi bawili się w najlepsze nie stosując się do ustanowionych przez siebie zasad.

Tego lata z kolei obserwowaliśmy ogromny rozdźwięk w samej partii, gdy Boris Johnson został zmuszony do dymisji przez partyjnych kolegów, którzy gremialnie odwrócili się od niego.

Teraz z kolei patrzymy na potyczki nowej premier, Liz Truss, którą także spotkała ostra krytyka ze strony członków własnej partii po jeszcze niedawnym głośnym oklaskiwaniu jej na konferencji konserwatystów w Birmingham. Obrana przez nową szefową rządu polityka gospodarcza doczekała się w wyjątkowo krótkim czasie dwóch potężnych zmian i została okupiona dymisją kanclerza skarbu.

O tym, że źle się dzieje w Partii Konserwatywnej, widać zatem jak na dłoni, przez brak konsekwencji, spójności polityki gospodarczej, niestosowanie się do ustanowionych przez siebie zasad, puste obietnice i wiele innych wad. Odzwierciedla to też najnowszy sondaż wyborczy.

Gdyby wybory powszechne w Wielkiej Brytanii odbyły się teraz, Partia Konserwatywna nie byłaby nawet główną partią opozycyjną. Zgodnie z najnowszym sondażem Partia Pracy zyskałaby bezprecedensową większość, bo aż 364 mandaty, pozostawiając obecnej partii rządzącej zaledwie 48 mandatów.

Z kolei Szkocka Partia Narodowa (SNP) miałaby 52 mandaty, co czyniłoby z niej oficjalną opozycję.

Dane pochodzą z sondażu „poll of polls” przeprowadzonego w weekend, w którym wzięło udział 11 538 osób. Zgodnie z nowymi metodami „zaawansowanego modelowania”, Electoral Calculus wykorzystał dane, aby przewidzieć, czy – gdyby jutro odbyły się wybory – laburzyści zdobyliby 507 mandatów.

Nawet w najlepszym (dla konserwatystów) sondażu Partia Konserwatywna nadal miałaby mniej niż 200 miejsc. Dane zostały zebrane między 26 a 30 września – dwa tygodnie przed ostrą krytyką Liz Truss i zwolnieniem przez nią kanclerza skarbu, Kwasi Kwartenga, a także zrezygnowaniem z kluczowych części swojego mini-budżetu.

Partia Pracy podobno uczestniczy w „lekcjach” zarządzania rządem po tym, jak wielu jej członków służyło posłom podczas poprzedniego okresu rządów opozycji. Mówi się także, że laburzyści przygotowują się na przeprowadzenie transformacji po wyborach.

Our latest poll-of-polls breaks new ground showing #Conservatives not even the opposition in a new parliament, with #SNP as official opposition to #Labour. Details at: https://t.co/NRkt2WV2Whpic.twitter.com/Wl37OCpxRd