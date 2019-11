O włos od recesji - gospodarka w UK rośnie "najwolniej prawie od dekady"

Kiepskie wieści z Office for National Statistics. Jak wynika z oficjalnych rządowych wyliczeń brytyjska gospodarka rozwija się w najwolniejszym tempie (w skali roku) od prawie dekady.

- Patrząc na obraz z ostatniego roku, wzrost spowolnił do najniższego poziomu od prawie dekady - komentował rzecznik ONS. Jak wynika z opublikowanych danych wzrost gospodarczy rok do roku w okresie trzech miesięcy do końca września zwolnił z 1% do 1,3%. O włos udało się uniknąć recesji, ale odnotowany wzrost PKB wyniósł zaledwie 0.3% w trzecim kwartale.

Wzrost gospodarczy na poziomie 0.3%, który został odnotowany trzeciej ćwiartce roku, był niższy, niż prognozowano. Specjaliści, w tym przedstawiciele Bank of England, przypuszczali, że PKB pójdzie w górę w tym okresie o 0.4%. Jak jednak wynika ze statystyk ONS Wielka Brytania zawdzięcza ten wynik silnemu lipcowi.

- Nasilenie niepewności związanej z Brexitem w ciągu ostatnich trzech lat stopniowo niszczyło podstawy do dynamicznego wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii - komentował statystyki ogłoszone przez ONS Kallum Pickering z niemieckiego banku Berenberg. - Od czasu, gdy uśredniony wzrost kwartalny sięgnął 0.6% w 2015 roku tempo wzrostu systematycznie, co roku spowalnia od tamtego czasu - podsumowywał.

Na to samo zwraca uwagę sekretarz generalna TUC, Frances O’Grady, zwracając jednak uwagę na inny czynnik - na sam wzrost PKB w trzecim kwartale danego roku. W 2015 roku wyniósł on 2.2%, rok później 1.9%, w 2017 - 1.8%, 2018 - 1.6%, a w tym roku spadł już do wspomnianego 1%. Jak widać brytyjska gospodarka zmierza wyraźnie w jedną stronę...

- Dziesięciolecie cięć i niedoinwestowania spowodowały zahamowanie wzrostu gospodarczego. Gdy Wielka Brytania potrzebowała odbudowy po zapaści, Konserwatyści zdecydowali się na oszczędności i ulgi podatkowe dla dużego biznesu. Cenę za te polityczne decyzje zapłaciły rodziny ludzi pracujących. Zasługują na coś lepszego - komentowała O`Grady.