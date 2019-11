Co dalej z funtem? Jaki najbliższe wydarzenia związane z wyborami mogą mieć wpływ na brytyjską walutę?

Jeszcze do końca października głównym czynnikiem mającym wpływ na kurs funta był temat Brexitu. Obecnie jednak pałeczkę tę przejęły wydarzenia związane z przyspieszonymi wyborami parlamentarnymi, które odbędą się 12 grudnia.

Przed nami kampania wyborcza, w czasie której sondaże oraz potyczki między wiodącymi partiami będą miały znaczący wpływ na wartość brytyjskiej waluty. Będzie to znacząca zmiana od ostatnich miesięcy, kiedy to najsilniejszym czynnikiem hamującym lub wzmacniającym funta był Brexit.

W październiku, kiedy to ryzyko twardego Brexitu zostało zażegnane (przynajmniej na pewien czas), wartość szterlinga wzrosła i nadal utrzymuje się - mimo niewielkich wahań - na wysokim poziomie.

Jak jednak temat wyborów może wpłynąć na brytyjską walutę?

Mimo że w najbliższych tygodniach będziemy koncentrować się głównie na temacie wyborów, to tak naprawdę związany z nimi przypuszczalny rozkład sił w nowym parlamencie brytyjskim będzie miał wpływ na sytuację związaną z Brexitem.

Zwiększenie ryzyka powstania rządu, w którym żadna partia polityczna nie zdobędzie większości – co jest prawdopodobne, jeśli Partia Brexit „podkradnie” wyborców Partii Konserwatywnej – zmniejszy tym samym zdolność do szybkiej ratyfikacji umowy brexitowej w Izbie Gmin, co jest konieczne, aby Wielka Brytania zdołała wyjść z Unii Europejskiej w zapowiedzianym terminie 31 stycznia.

Im bardziej w czasie trwającej kampanii wyborczej zwiększać się będzie ryzyko powstania rządu mniejszościowego, tym gorzej dla funta brytyjskiego, który na te informacje będzie reagował spadkiem, podobnie jak w ciągu ostatnich miesięcy na zwiększające się ryzyko twardego Brexitu.