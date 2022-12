W 2023 pracując w Wielkiej Brytanii, będziemy zarabiać tyle, ile w 2006 roku

Co czeka nas pod względem ekonomiczno-gospodarczym w 2023 roku? Prognozy autorstwa prestiżowej firmy konsultingowej PwC, nie nastrajają optymistycznie. Przede wszystkim pracownicy zatrudnieni w UK stoją w obliczu realnego spadku swoich płac. Zarobki w 2023 mają znaleźć się na poziomie tych z 2006 roku.

Wynagrodzenie w Wielkiej Brytanii w przyszłym roku spadnie do poziomu z 2006, podczas gdy rok 2023 przyniesie również spadek cen domów i wzrost liczby rozwodów. Wielka Brytania jest na dobrej drodze do bycia znacznie mniej szczęśliwym i dobrym miejscem do życia, jak wynika z analiz przygotowanych przez PwC. Spoglądając w przyszłość, niewiele dających się przewidzieć wskaźników nastraja optymistycznie, a większość miar wyników gospodarczych i społecznych wskazuje na to, że będzie gorzej.





Prognozy ekonomiczne i społeczne na rok 2023 nie są optymistyczne

Zacznijmy od pieniędzy, a konkretnie — od uśrednionego i relatywnego poziomu płac w UK. Wynagrodzenie w Wielkiej Brytanii skorygowane o inflację spadną poniżej średnich zarobków we Francji, tym samym kończąc pandemiczny okres, gdy pensje były wysokie. W skali realnej płace na Wyspie spadną ze szczytowego poziomu w 2020, gdy sięgnęły 36 330 funtów do 34 643 rocznie. Tymczasem po drugiej stronie kanału La Manche, gdzie inflacja była znacznie niższa, płace realne spadną z 35 848 funtów w 2021 do 35 462 funtów w 2023 roku.

Oczekuje się również, że wyższe podatki odegrają dużą rolę w organizowaniu domowych budżetów wielu osobom w roku 2023. Rząd UK podjął decyzję o ponownym zamrożeniu progu podatku dochodowego od kwietnia przyszłego roku, jednocześnie zmniejszając dotacje na opłatę rachunków za energię.

Pracownicy zatrudnieni w UK (realnie!) będę zarabiać mniej

Spadek cen domów o 8% dodatkowo pogorszy i tak nie najlepszą sytuację. Ci, którzy cenią sobie wysoką wartość swoich domów, będą zaniepokojeni, a ci, którzy mogliby na tym skorzystać, będą niejako blokowani przez wysokie stopy procentowe. Według prognoz liczba transakcji na rynku mieszkaniowym spadnie poniżej 1 miliona i będzie to pierwszy taki przypadek od ponad dekady.

PwC zwraca również uwagę na inne zmiany w życiu społecznym, które czekają nas w 2023 roku. Według agencji konsultingowej czeka nas wzrost liczby rozwodów o 20% do prawie 140 000 w Anglii i Walii, co statystycznie odpowiada 16 rozwodom na godzinę. W tym przypadku niezwykle ważnym czynnikiem jest wprowadzenie rozwodów bez orzekania o winie w kwietniu 2022.

W skali rocznej płace na Wyspie spadną do średniego poziomu 34 643 funty

Ponieważ kryzys kosztów życia łączy się z rosnącym bezrobociem, wzrostem liczby bankructw i trudnościami w usługach publicznych, oczekuje się, że główna miara zadowolenia z życia (Satisfaction with Life Index) spadnie do najniższego poziomu od czasu rozpoczęcia pomiarów, co miało miejsce w roku 2013. Ten wskaźnik szczęścia spadnie z najwyższego poziomu 7,7 (odnotowanego w 2019) do 7,3 w 2023 r., jak czytamy w raporcie.

Barret Kupelian, starszy ekonomista w PwC, powiedział, że brytyjska gospodarka stanęła w obliczu „bardzo trudnego” roku i „nie jest zaskakujące, że te chłodne wiatry utrzymają się przez cały 2023 r., przynosząc ze sobą niepożądane kamienie milowe w zakresie mierników dobrobytu gospodarczego i społecznego”. Cytowany przez „Guardiana” Kupelian zaznacza, iż dopiero pod koniec przyszłego roku pojawi się światełko nadziei. Inflacja zacznie spadać, perspektywy dla światowej gospodarki będą znacznie stabilniejsze, a dzięki imigracji zwiększy się liczba wykwalifikowanych pracowników, co bardzo pozytywnie wpłynie na produkcję gospodarczą.

Wielka Brytania szykuje się do recesji w gospodarce

Dodajmy także w tym miejscu, iż w sierpniu 2022 roku Bank Anglii wystosował bardzo pesymistyczne w tonie zapowiedzi związane ze wzrostem gospodarczym w UK. Według analiz angielskiego banku centralnego na Wyspie można spodziewać się recesji podobnej do tej, jaka miała miejsce w związku z globalnym kryzysem gospodarczym. Będzie się z nią wiązał spadek PKB aż o 1,25 punktów procentowych.

W jakiej kondycji znajduje się obecnie UK pod względem ekonomicznym? Przypomnijmy również, iż jak podaje Office for National Statistics (ONS) brytyjska gospodarka w trzecim kwartale roku 2022 (okres od lipca do września) skurczyła się bardziej, niż pierwotnie oczekiwano. PKB zmniejszyło się o 0,3%, gdy wcześniejsze szacunki mówiły o spadku na poziomie 0,2%.

