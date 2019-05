Brexit: Nowa umowa Theresy May - analiza punkt po punkcie

Fot. Getty

Theresa May przedstawiła parlamentarzystom nową wersję umowy brexitowej, zawierającą 10 zmian. Zobacz, jakie obietnice złożyła brytyjska premier, co faktycznie zmieniają one w dotychczasowej umowie i kogo premier chce nimi przekonać.

1. Rozwiązania alternatywne

Premier zobowiązała się do poszukiwań innego rozwiązania problemu irlandzkiej granicy. Theresa May jest gotowa rozważyć alternatywne plany dotyczące ruchu granicznego na Zielonej Wyspie. Kluczowym elementem nowych rozwiązań okażą się najprawdopodobniej istotne inwestycje technologiczne. Rząd będzie starał się zastąpić backstop jakąś alternatywą najpóźniej w grudniu 2020 roku.

Do kogo skierowana jest ta obietnica? Przede wszystkim do konserwatywnych zwolenników Brexitu, którzy boją się , że UK zostanie "uwięziona" w backstopie, a także do członków DUP. Jak jednak zauważa "The Guardian", propozycja ta wcale nie jest nowa i parlamentarzyści mogą uznać ją za pustą i niewiele wartą obietnicę.

Gorący news: Theresa May przedstawiła nową wersję umowy brexitowej - premier UK zgadza się na drugie referendum, ALE...

2. Utrzymanie Irlandii Północnej

Jeśli backstop zdąży jednak wejść w życie, to premier obiecuje, że Irlandia Północna nie zostanie odizolowana od reszty Wielkiej Brytanii poprzez różnice w regulacjach handlowych z UE czy różnice w cłach. Ma to zagwarantować wewnętrzną jedność UK.

Do kogo skierowana jest ta obietnica? Podobnie, jak pierwsza obietnica, ta również skierowana jest przede wszystkim do konserwatywnych zwolenników Brexitu oraz do członków DUP. Tutaj również, ogólnikowa obietnica może okazać się niesatysfakcjonująca dla parlamentarzystów.

3. Parlamentarna zgoda

Theresa May obiecała posłom, że wszystkie "cele negocjacyjne i końcowe traktaty" muszą być zatwierdzane przez posłów, by mogły wejść w życie.

Do kogo skierowana jest ta obietnica? Obietnica ta skierowana jest zasadniczo do wszystkich deputowanych, jednak w praktyce - znów - nie wnosi ona istotnej różnicy do dotychczasowego trybu pracy rządu i Izby Gmin.

4. Prawa pracownicze

Premier zobowiązała się do wprowadzenia nowego ustawodawstwa, gwarantującego, że ​​prawa pracowników w Wielkiej Brytanii nie będą gorsze od praw obowiązujących w UE.

Do kogo skierowana jest ta obietnica? Do posłów Partii Pracy, będących zwolennikami opuszczenia UE. Premier obiecywała to laburzystom już kilka razy - teraz więc nie mogła nie uwzględnić tego w nowej wersji umowy.

5. Ochrona środowiska

Podobnie jak z prawami pracowniczymi, Theresa May zobowiązała się zagwarantować, że ​​standardy ekologiczne w UK nie będą gorsze niż unijne. W tym celu ma powstać nowy niezależny organ nadzorujący.

Do kogo skierowana jest ta obietnica? Do pro-ekologicznych posłów ze wszystkich partii, a przede wszystkim do laburzystów i torysów. Z obietnicą tą problem jest podobny, jak z poprzednimi - nie jest to obietnica ani nowa, ani zbyt konkretna, trudno więc przewidzieć, czy przekona posłów.

O tym się mówi: Mocny spadek funta po przedstawieniu przez Theresę May nowej umowy ws. Brexitu. Finansiści zapowiadają ponure lato dla szterlinga

6. Handel

Theresa May obiecała również, że będzie dążyć do jak najbardziej ułatwionego handlu towarami między UK a UE, jednak poza jednolitym rynkiem i przy zakończeniu swobodnego przepływu towarów przez granicę. Oznacza to, że premier podtrzymuje swój sprzeciw wobec pozostania w jednolitym rynku UE po Brexicie.

Do kogo skierowana jest ta obietnica? Jak zauważa "The Guardian", jest to powtórzenie tego, co w sposób oczywisty wynika z wcześniejszych zobowiązań premier, więc trudno oczekiwać, że zmiana ta kogokolwiek przekona.

7. Łańcuchy dostaw

Theresa May zobowiązała się do dostosowania przepisów w odniesieniu do towarów i produktów rolno-spożywczych pochodzących z UE, które są ważne dla brytyjskiego rynku, a które mogłyby spotkać się z problemami w przekraczaniu granicy. Ma to pomóc w uniknięciu nadmiernych opóźnień w dostawach dla brytyjskich przedsiębiorców.

Do kogo skierowana jest ta obietnica? Podobnie jak w poprzednim przypadku, trudno powiedzieć, do kogo konkretnie skierowana jest ta obietnica, ponieważ problem zachowania ciągłości łańcucha dostaw to sprawa dość oczywista i wynikająca z wcześniejszych zobowiązań premier.

8. "Kompromis celny"

Posłowie będą mogli zadecydować o kształcie ustaleń celnych po Brexicie - jednak ich wybór będzie ograniczony jedynie dwiema opcjami: tymczasowa unia celna lub to, co do tej pory Theresa May wynegocjowała z UE.

Do kogo skierowana jest ta obietnica? Trudno powiedzieć, ponieważ torysi nie chcą unii celnej i nie są dobrze nastawieni do umowy Theresy May, a laburzyści chcą trwałej, nie tymczasowej unii celnej.

9. Drugie referendum

Theresa May obiecała parlamentarzystom głosowanie w sprawie tego, czy ostateczna umowa powinna zostać poddana referendum. Najprawdopodobniej nie miałoby to być zatem referendum dotyczące ewentualnego pozostania w UE czy opcji 'no deal', ale 'być' lub 'nie być' umowy Theresy May. Należy jednak pamiętać, że na razie nie są znane wszystkie opcje, które miałyby znaleźć się na karcie referendalnej.

Głosując za umową, parlamentarzyści głosowaliby więc za przeprowadzeniem głosowania w Izbie Gmin, dotyczącego tego, czy umowa ma zostać poddana referendum przed pełną ratyfikacją.

Do kogo skierowana jest ta obietnica? Również trudno powiedzieć. Przeciwnicy drugiego referendum będą temu przeciwni. Z kolei dla zwolenników referendum obietnica może być zbyt słaba, ponieważ chcą oni GWARANCJI, a nie obietnicy.

10. Zmiany w deklaracji politycznej

Premier obiecała, że zanim umowa zostanie ratyfikowana, to będzie musiał zostać spełniony "prawny obowiązek" zabezpieczenia zmian w deklaracji politycznej, aby deklaracja odzwierciedlała "nową umowę brexitową".

Do kogo skierowana jest ta obietnica? Trudno powiedzieć, ponieważ jak znów zauważa "The Guardian", kwestia ta wydaje się być dość oczywista, a dziennikarze żartują, że premier chciała w ten sposób zaokrąglić listę zmian do 10.

Pełna treść nowej umowy ma zostać opublikowana w piątek.