Kurs funta lekko w górę po największym spadku od 20 miesięcy

Po przełożeniu głosowania nad umową w sprawie Brexitu kurs funta dramatycznie zaczął spadać w dół. Dzisiaj brytyjska waluta nieco odrabia straty po wczorajszym dniu.

Wczorajsze popołudnie było dla szterlinga prawdziwie dramatyczne, ponieważ tuż po ogłoszeniu przełożenia głosowania nad umową brexitową jego kurs znacznie się obniżył o wobec dolara wynosił zaledwie 1,2507. Był to najgorszy wynik sztelinga wobec dolara od kwietnia 2017 roku.

Jednakże dzisiaj rano funt zaczął odrabiać nieco straty i jego kurs wobec amerykańskiej waluty wynosił 1,2608. Wobec euro wczorajszy kurs wynosił 1,105, który był najniższym kursem od sierpnia 2018 roku. Dzisiaj rano podniósł się nieznacznie i wynosił już 1,1081.

Przyczyną tak nagłego i drastycznego spadku kursu funta jest bez wątpienia przełożenie głosowania nad umową w sprawie Brexitu, które było zaplanowane na dzisiaj. Premier May przyznała, że poniosła ona znaczącą porażkę.

"W związku z tym, że jutro czeka nas porażka w głosowaniu, to będzie ono przełożone na inny termin" - powiedziała Theresa May.

Premier May przyznała jednocześnie, że do końca wierzyła w to, że Torysi będą mieli większość w głosowaniu nad umową wyjścia z Unii Europejskiej. Na tak dramatyczne wydarzenia momentalnie zareagował szteling, którego kurs wobec dolara spadł do najniższego od 20 miesięcy poziomu. Dzisiaj Theresa May spotka się z między innymi z kanclerz Niemiec - Angelą Merkel oraz jej holenderskim odpowiednikiem - Markiem Rutte'm.

Głos w sprawie zabrał także minister handlu zagranicznego, Liam Fox, który powiedział, że przegłosowanie umowy w parlamencie będzie bardzo trudne bez zapewnień, że Wielka Brytania nie znajdzie się "w pułapce" planu backstop. Drugim problemem brak gwarancji, że między Irlandią a Irlandią Północną nie powróci kontrola graniczna.