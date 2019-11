Dorset: Kobieta zginęła w samochodzie przygniecionym przez wyrwane przez wiatr drzewo. Policja apeluje o ostrożność

Fot. Getty

Południowe wybrzeże Anglii i Walii zostało dotknięte porywistym wiatrem, który momentami przekraczał nawet 100 mil na godzinę. Z powodu wichury i ulewnego deszczu doszło do wielu wypadków. W Dorset kobieta zmarła na miejscu po tym, jak na jej samochód przewróciło się drzewo wyrwane przez szalejący wiatr.

Po licznych incydentach i zgłoszeniach, policja w Dorset zaapelowała do mieszkańców o większą ostrożność. Na swoim koncie na Twitterze policjanci wstawili też zdjęcia, na których widać cały rząd samochodów, zaparkowanych przed domami na ulicy, przygniecionych przez wywrócone z powodu wichury rusztowanie. Tutaj nikomu nic się nie stało, jednak niestety nie wszyscy mieli tyle szczęścia.

Dorset Street, Blandford blocked due to fallen scaffolding.



We are getting multiple reports of tree’s coming down all over the county, so please be careful if you’re out and about today.@TravelDorsetpic.twitter.com/U92EuSsheQ