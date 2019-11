Nowe ostrzeżenia pogodowe na sobotę i niedzielę: Wiatr osiągnie nawet 80 mph, a ulewne deszcze zagrożą niebezpiecznymi powodziami

Fot. Getty

Met Office opublikowało nowe ostrzeżenia pogodowe na sobotę i niedzielę. Jeśli wybieracie się w ten weekend na imprezę z okazji Halloween lub dokądkolwiek indziej, lepiej uważajcie na porywisty wiatr i silne opady deszczu, które mogą nie tylko zepsuć Wam fryzurę, ale poważnie zagrozić Waszemu bezpieczeństwu i utrudnić przemieszczanie się w Anglii, Walii i w niektórych rejonach Szkocji.

Nowe ostrzeżenia opublikowane przez Met Office dotyczą już nie tylko soboty i nie tylko zachodnich części Anglii i Walii. Jest to o tyle ważne, że w ten weekend wiele osób zaplanowało specjalne wydarzenia, m.in. imprezy z okazji Halloween - oczekuje się zatem wzmożonego ruchu drogowego.

Met Office alarmuje, że w sobotę wiatr może osiągnąć prędkość 80 mil na godzinę. Należy zatem uważać, ponieważ istnieje ryzyko, że wiatr połamie kilka drzew w naszej okolicy, a w powietrzu napotkamy unoszące się śmieci lub jakieś lżejsze przedmioty. W rejonach nadmorskich szczególnym niebezpieczeństwem mogą okazać się wysokie fale.

Żółte ostrzeżenia przed wiatrem i deszczem, wydane na sobotę dotyczą południowych, wschodnich i zachodnich części Anglii oraz Walii. Z kolei w północno-wschodniej Szkocji ostrzeżenia obowiązują przez cały weekend.

Jak podaje „The Sky News”, najsilniejszego wiatru należy spodziewać się w południowo-zachodniej Anglii oraz w Hampshire i Isle of Wight. W środku lądu wiatr będzie wiał z prędkością 55-60 mph, natomiast na wybrzeżach należy być przygotowanym na wysokie fale, spowodowane wiatrem o prędkości nawet 80 mph.

Opady deszczu również mogą być bardzo obfite w niektórych częściach Wielkiej Brytanii. Alerty dotyczą szczególnie Walii i wschodniej Szkocji, gdzie w Aberdeenshire może spaść 40mm sześciennych deszczu, a w Easter Ross i Caithness nawet 80 mm deszczu.

Prognozy te oznaczają nie tylko utrudnienia w ruchu drogowym, ale również zagrożenie dla życia związane z podwyższonym ryzykiem podtopień i powodzi.

