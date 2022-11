Dlaczego Polacy zdecydowali się na emigrację do UK? Te odpowiedzi Was zaskoczą

Fot. Getty

Dlaczego Polacy zdecydowali w pewnym momencie swojego życia, żeby opuścić rodzinny kraj i wyemigrować do Wielkiej Brytanii? Czemu w ogóle postanowili wyjechać albo dlaczego akurat na Wyspy? Poniżej zgromadziliśmy dla Was zbiór najciekawszych odpowiedzi zebranych z mediów społecznościowych.

Decyzja o emigracji z Polski – dlaczego?

Choć od czasu wstąpienia polski do Unii Europejskiej, państwa Europy stoją dla nas otworem, to decyzja o wyjeździe z własnego kraju nigdy nie należy do najłatwiejszych. Oczywiście, perspektywy jawią się zazwyczaj ciekawe, ale opuszczenie rodzinnych stron nieodłącznie wiąże się z porzuceniem tego, co znamy i kochamy, na rzecz tego czego nie znamy i nawet nie wiemy, czy polubimy. Decyzja o emigracji zawsze wiąże się ze sporym ryzykiem – czy sobie poradzimy, czy gra warta jest świeczki i czy damy radę i tam, daleko, zbudować drugi dom.

Tymczasem po wstąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 roku i otwarciu w tym samym czasie granic Wielkiej Brytanii dla pracowników z Polski, nasi rodacy tłumnie wyjechali na Wyspy. Można by nawet odnieść wrażenie, że bez zastanowienia, bo w pewnym momencie w UK mieszkał na stałe około 1 milion Polaków. Oddajmy im głos i zobaczmy, jakie myśli im przyświecały, gdy zdecydowali się wyjechać.

Emigracja to sposób na...?

No właśnie – emigracja to sposób na co? Zobaczmy, co w chwili wyjazdu myśleli o tym Polacy, którzy opuścili rodzinne strony.

„Za lepszym życiem... ”;

„Bo w polsce bylo nudno i denerwowały [przyp.red.] mnie smutne miny sprzedawców w sklepach”;

„Żeby spłacić kredyty w Polsce”;

„Chciałam zobaczyć jak się żyje gdzie indziej niż w Polsce:) i tak już 15 rok”;

„To było moje marzenie”;

„Pomysł byłego męża, teraz on w Pl a ja tu”;

„Dla kasy, jak większość w sumie. A teraz to mój dom”;

„Bo nie miałam na chleb”;

„Miałam chyba dość naszego piekiełka”;

„1300 pensji za Tuska było porażką, trzeba było zwiewać za lepszą kasą”;

Dlaczego emigracja do Wielkiej Brytanii?

A dlaczego większość Polaków zdecydowała się wyemigrować do Wielkiej Brytanii? Cóż, trudno nie zauważyć, że wpływ na to miały obiektywnie dwa czynniki – jeden to otwarcie rynku pracy dla Polaków w UK zaraz po wstąpieniu do Unii Europejskiej – bez żadnych okresów przejściowych, które obowiązywały w większości krajów wspólnoty – a drugi to język, którego chociaż przez kilka uczymy się w szkole. Ale dla niektórych Polaków emigracja do Wielkiej Brytanii była bardziej świadoma i poparta innymi argumentami. Zobaczmy kilka ciekawych komentarzy, choć... zaznaczymy, na kilka należy popatrzeć z lekkim przymrużeniem oka.

„Uwielbiam herbatę pić co 15min';

„Ze względu na grę w Pokera, która w Polsce jest nielegalna, a w Londynie daje ogromne możliwości”;

„Nie chciałam żyć w Polsce. Drażniło mnie traktowanie ludzi niepełnosprawnych, kłanianie się lekarzom i księciom. Zawiść i mentalność. Kocham Polską naturę, jednak to nie był nigdy kraj dla mnie. Do tego zdrowotnie , zawsze tam byłam chora. W momencie przyjazdu do UK , astma praktycznie zniknęła ( ktoś, kto się interesuje totalną biologią, zrozumie)”.

Reemigracja na Wyspy – gdzie warto wrócić?

Co ciekawe, obecnie mamy do czynienia z coraz bardziej powszechnym zjawiskiem reemigracji. Coraz więcej Polaków, którzy mieszkali wcześniej w UK, a później zdecydowali się wrócić nad Wisłę, nie potrafi się przystosować do warunków panujących w kraju i rozważa ponowną emigrację. Powroty do UK są faktem, co potwierdzają oficjalne statystyki publikowane przez polski GUS. A jakie miasta w Wielkiej Brytanii są najbardziej kuszące pod względem oferowanych możliwości pracy i korzyści ekonomicznych? Oto nasze zestawienie:

1. Sheffield

2. Glasgow

3. Liverpool

4. Bristol

5. Leeds

6. Cardiff

7. Newcastle

8. Edynburg

9. Manchester

10. Birmingham

Warto przyjrzeć się pierwszej trójce tego zestawienia:

Sheffield jest nazywane „Stalowym Miastem” ze względu na tradycję związaną z produkcję stali. Dawniej miasto silnie uprzemysłowione, które dzisiaj bardziej przemienia się w akademickie. Miasto zamieszkuje znaczna liczba Polaków z zarówno starej (powojennej), jak i nowej emigracji.

Koszt dojazdów – 1622 £

Czynsz/kredyt hipoteczny – £9288

Średnia pensja – £27 383

Mówi się, że Glasgow jest trzecim najbardziej zaludnionym miastem w Wielkiej Brytanii. To miasto ma dobre możliwości pracy dla profesjonalistów ze wszystkich branż. To największe miasto Szkocji, uznane za jej komercyjną stolicę, położone nad rzeką Clyde.

Koszt dojazdu do pracy – £1929

Czynsz/kredyt hipoteczny – £9048

Średnia pensja – £29 161

Koszty życia w Liverpoolu spadają poniżej średniego dochodu, co zapewnia rozsądną pensję dla jego mieszkańców. Są on na ogół zadowoleni ze swojej pracy, zarobków i życia codziennego. Liverpool jest drugim po Londynie ośrodkiem portowym Wielkiej Brytanii.

Koszt dojazdu do pracy – £1684

Czynsz/kredyt hipoteczny – £8940

Średnia pensja – £27 596



Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!