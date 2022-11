Brytyjka zrobiła w Tesco dokładnie te same zakupy, co cztery miesiące temu. Różnica na paragonie okazała się szokująca

Fot. Getty

Kryzys kosztów życia nie jest niestety tylko głośnym, ale pustym, medialnym sloganem. To rzeczywistość, z którą zmagają się miliony mieszkańców UK. Pewna Brytyjka przeprowadziła test i zrobiła w Tesco dokładnie te same zakupy, co cztery miesiące temu. Różnica na paragonie wstrzymała jej dech w piersiach.

Ceny żywności w UK rosną w zawrotnym tempie

Dziennikarka „The Manchester Evening News” przeprowadziła eksperyment i kupiła w Tesco dokładnie te same produkty, co cztery miesiące temu. Wyniki eksperymentu nieco ją jednak przeraziły, ponieważ Brytyjka odkryła, że aż 27 z 52 pozycji na jej paragonie zdrożało, przy czym niektóre artykuły spożywcze poszły w górę o nawet 50 proc. Emma Gill - redaktor naczelna działu dla rodziców odkryła między innymi, że cena butelki odtłuszczonego mleka o pojemności 4 pint (nieco ponad 2 litry) wzrosła z £1,35 do £1,55 funta, opakowanie makaronu o wadze 500 g zdrożało o 15 p - z 80 p do 95 p, cena puszki zupy pomidorowej Heinz wzrosła z 85 p do £1,20, a puszka Heinz Spaghetti and Sausage zdrożała z £1,40 funta do £1,70 funta. Dodatkowo wzrosły też ceny owoców i warzyw, w tym ziemniaków, marchwi, brokułów czy bananów, a burgery i kurczaki podrożały odpowiednio o 33,3 proc. i 21,8 proc.

Można korzystać z niższych cen, ale... jeśli masz kartę lojalnościową

Kilka dni temu pisaliśmy na łamach Polish Express, że coraz więcej supermarketów uzależnia udzielanie klientom zniżek pod warunkiem przystąpienia przez nich do programu lojalnościowego. Dziennikarka poinformowała, że w gronie siedmiu artykułów spożywczych zakupionych po niższej cenie, aż pięć zostało przecenionych z uwagi na posiadaną przez nią kartę lojalnościową. Gill dodała też, że gdyby nie miała przy sobie karty Clubcard, to ogólna różnica w cenie wybranego przez nią do przeprowadzenia eksperymentu koszyka zakupów byłaby znacznie większa. A i tak, mimo skorzystania z promocji, za te same zakupy co cztery miesiące temu Emma zapłaciła właśnie o 7,8 proc. więcej. W tym tygodniu kobieta zapłaciła za wszystko w Tesco £97,72, podczas gdy w czerwcu jej paragon wskazywał kwotę £90,62.

Co w UK drożeje najbardziej?

Obecnie w Wielkiej Brytanii większość produktów żywnościowych drożeje znacznie albo bardzo. Dziennikarka „The Manchester Evening News” zwróciła natomiast szczególną uwagę na drożejące słodycze, co jest złą wiadomością, biorąc pod uwagę nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. - Największe wzrosty dotyczyły tych słodkich smakołyków, na które sobie pozwalamy od czasu do czasu, a zwłaszcza gdy chodzi o zbieranie rzeczy na święta. Quality Streets, Jelly Babies i Cadbury Mini Rolls – wszystkie [te słodycze] wzrosły o 50 proc. – [Cadbury Mini Rolls] kosztowały niedawno £3 za dziesięciopak, a tym razem dostępne były tylko pięciopaki, w cenie £2,25 za sztukę. Wiele osób wyciąga już bez wątpienia luksusowe artykuły ze swoich koszyków zakupowych, a przy rosnących wciąż cenach – nie tylko w Tesco, ale i na całym świecie – już wkrótce będą oni zmuszeni wyciągać z koszyków produkty podstawowe – zaznacza Gill.

Co i o ile zdrożało w Tesco od kilku miesięcy?

Oto przykładowe produkty z koszyka dziennikarki „The Manchester Evening News”, które zdrożały przez ostatnie kilka miesięcy:

Tesco Finest Pizza and Garlic Bread Meal Deal - było £5,50 / teraz £6 (9.1 proc.)

Tesco 30%. Reduced Fat Cheese 400g - było £2,50 / teraz £3 (20proc.)

Cadbury Mini Rolls Milk Chocolate 10 Pack - było £3 / teraz 2 x 5-pack £4,50 (50proc.)

Broccoli Loose - było 52p / 72p (38,4proc.)

Tesco British Diced Chicken Breast 650g - było £4,85 (£4,35 Clubcard) / £5,30 (21,8 proc.)

Tesco Tomato And Mascarpone Sauce 350g - było £1,60 / £1,80 (12,5 proc.)

Onken Biopot Fat Free Mango & Yogurt 450g - było £1,60 / £1,75 (9,4 proc.)

Lloyd Grossman Tikka Masala Sauce 350g - było £2 / teraz £2,15 (7,5 proc.)

Quality Street 232g było £2 / teraz £3 za 220g (50 proc.)

Tesco Salt & Vinegar Crisps 6X25g - było 85p / teraz £1 (17,6 proc.)

Tesco Ripe Bananas 5 Pack - było 71p / teraz 75p (5,6 proc.)

Tesco Bramley Apple Pies 6 Pack - było 79p / teraz 95p (20,2 proc.)

Cadbury Wispa Gold Chocolate 4 Pack - było 98p / teraz £1,25 (27,6 proc.)

Highland Spring Sparkling Water 8X500ml - było £2,75 / teraz £3 (9,1 proc.)

Tesco Maris Piper Potatoes 2,5kg - było £1,39 / teraz £1,49 (7,2 proc.)

Tesco Apple Cider 4X440ml Can - było £2.20 / teraz £2.50 (13.6proc.)

Tesco Carrots 1kg - było 43p / teraz 45p (4,7 proc.)

Tesco Tomato & Herb Pizza Sauce 200g było £1,10 / teraz £1,50 (36,4 proc.)

Tesco Spirali Pasta 500G - było 80p / teraz 95p (18,8 proc.)

Maynards Bassetts Jelly Babies 400g - było £2 / teraz £3 (50 proc.)

Cadbury Caramilk Chocolate Bar 90g - było 98p / teraz £1,25 (27,6 proc.)

Tesco Angel Layer Cake było £1,45 / teraz £1,60 (10,3 proc.)

Tesco Pineapple było 85p / teraz 89p (4,7 proc.)

Tesco Finest 4 British Beef Steak Burgers 454g było £3,50 (£3 Clubcard) / teraz £4 (33,3proc.)

