W jakich sytuacjach DWP może odebrać zasiłek? Oto 10 najczęstszych przyczyn utraty benefitów

Osoby pobierające zasiłki w UK nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, jakie okoliczności grożą odebraniem zasiłku i zdarza się, że popełniają benefit fraud zupełnie nieświadomie. Jakie są najczęstsze przyczyny utraty zasiłków?

W DWP i HMRC jest obecnie zarejestrowanych ponad 20 milionów beneficjentów. Niestety, wiele osób pobierających zasiłki w UK nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest nieświadomie popełnić oszustwo zasiłkowe i zostać pozbawionym świadczeń socjalnych.

Zgodnie z definicją podaną przez DWP, benefit fraud popełnia „ktoś, kto otrzymuje zasiłek państwowy, do którego nie jest uprawniony lub celowo nie zgłasza zmiany swojej sytuacji osobistej”. Oznacza to, że niepowiadomienie DWP o zamianie okoliczności życiowych (np. o zmianie adresu lub o tym, że zamieszkał z nami partner/partnerka) może zostać uznane za tzw. „oszustwo przez zaniechanie” i w najgorszym wypadku może skutkować wstrzymaniem wypłaty zasiłku aż do czasu wyjaśnienia sytuacji i dochodzenia w sprawie oszustwa.

10 najczęstszych przyczyn utraty benefitów

Najczęściej popełniane nieświadomie oszustwa zasiłkowe w UK wiążą się z niezgłoszeniem którejść z poniższych 10 typowych zmian sytuacji życiowej:

znalezienie lub zakończenie pracy zmiana adresu pojawienie się dziecka zamieszkanie w jednym domu/mieszkaniu z partnerem podjęcie opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną zmiana danych bankowych wzrost lub spadek czynszu zmiany stanu zdrowia choroba uniemożliwiająca pracę lub spotkanie z trenerem pracy zmiany w zarobkach (w przypadku samozatrudnionych).

Najczęstsze oszustwa zasiłkowe w UK

Wśród oszustw zasiłkowych, wskazanych przez DWP jako najczęstsze, znalazły się:

brak zgłoszenia o podjęciu pracy brak zgłoszenia zmiany adresu brak zgłoszenia pełnej kwoty dochodu, oszczędności lub kapitału pobieranie zasiłku jako osoba samotna, gdy mieszka się z partnerem pobieranie zasiłku na adres, pod którym się nie mieszka pobieranie zasiłku, gdy nie jest się do tego uprawnionym.

