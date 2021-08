Czy ograniczenie prędkości powinno być większe podczas deszczu? Oto wyniki ankiety wśród brytyjskich kierowców

Fot. Getty

Co brytyjscy kierowcy sądzą o zwiększeniu ograniczenia prędkości na jezdniach w UK w deszczowe dni? Oto wyniki ankiety.

RAC przeprowadził badanie sondażowe wśród 2100 brytyjskich kierowców. Jak wielu z nich jest zdania, że powinno się wprowadzić większe ograniczenie prędkości, gdy drogi są mokre i śliskie z powodu opadów deszczu?

Czy ograniczenie prędkości powinno być większe podczas deszczu?

Okazuje się, że aż trzy czwarte (75 proc.) kierowców w UK popiera zwiększenie standardowego ograniczenia prędkości w deszczową pogodę. 78 proc. ankietowanych, którzy popierają zwiększenie ograniczenia prędkości, jest zdania, że takie rozwiązanie przyczyniłoby się do większego bezpieczeństwa na autostradach oraz pomogłoby kształtować dobre nawyki u samych kierowców. Z kolei 72 proc. osób z tej grupy odpowiedziało, że warto spróbować wprowadzić dodatkowe ograniczenie, ponieważ może to zmniejszyć liczbę wypadków i ofiar śmiertelnych.

Standardowe ograniczenie prędkości wynosi obecnie 70 mil na godzinę. Największy odsetek (33 proc.) ankietowanych popiera przesunięcie ograniczenia do 60 mil na godzinę w deszczową pogodę. 8 proc. badanych odpowiedziało, że gdy pada deszcz ograniczenie powinno wynosić 55 mph, a 9 proc. opowiedziało się za ograniczeniem do 50 mph. 14 proc. nie umiało określić, jakie powinno być ograniczenie prędkości na drach w UK podczas deszczu.

Według rzecznika RAC, Roda Dennisa, cytowanego przez „iNews”, Wielka Brytania ma jedne z najbezpieczniejszych autostrad w Europie, jednak liczba poważnych wypadków i ofiar śmiertelnych na brytyjskich autostradach jest znacznie wyższa przy złej pogodzie. Co istotne, według informacji zawartych w kodeksie drogowym, odległość hamowania w deszczową pogodę jest co najmniej dwa razy większa niż wtedy, gdy drogi są suche. Powodem takie stanu rzeczy jest fakt większej przyczepności opon samochodowych do suchej nawierzchni.