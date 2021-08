Młoda lekarka z Polski zginęła pod kołami ciężarówki w Londynie. Tragedia wstrząsnęła rowerzystami

Fot. Getty

W środę nad ranem, pod kołami ciężarówki w Holborn w Londynie, zginęła młoda Polka. Kobieta jechała rowerem do kliniki w Clapham, gdzie pracowała jako pediatra i alergolog.

Do tej wstrząsającej tragedii doszło w godzinach porannych na skrzyżowaniu ulic Southampton Row i Theobalds, nieopodal stacji Holborn. 41-letnia dr Marta Krawiec, która pracowała w klinice w Clapham jako pediatra i specjalista ds. leczenia alergii, zderzyła się ze skręcającą w lewo ciężarówką. Polka zginęła na miejscu i jest siódmym rowerzystą w tym roku, który stracił życie na ulicach Londynu w zderzeniu z pojazdem (czwartym, jeśli chodzi o wypadki z udziałem ciężarówki). „Marta uwielbiała codziennie pomagać innym. Zmarła w drodze do swoich pacjentów. Jesteśmy zdruzgotani stratą naszej ukochanej córki i siostry. Dziękujemy wszystkim świadkom, którzy pomagają [policjantom] w śledztwie” - czytamy w oświadczeniu rodziny zmarłej tragicznie Polki opublikowanym przez Metropolitan Police.

#APPEAL | A cyclist who died in a collision with a HGV has been named as 41-year-old Dr Marta Krawiec, who worked at a clinic in Clapham.



Any witnesses to the collision are asked to call police on 101, quoting CAD 1726/04Aug.https://t.co/lkIKeZd8fz