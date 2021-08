Będą zmiany w kodeksie Highway Code! Pierwszeństwo będą mieli piesi

Fot. Getty

Rząd Wielkiej Brytanii pracuje nad stworzeniem „hierarchii użytkowników dróg”. W ramach programu wartego £338 mln rząd chce w kraju pobudzić ruch rowerowy i pieszy.

O zmianach w kodeksie drogowym Highway Code, które mają dać pierwszeństwo na drogach pieszym, poinformował minister transportu Grant Shapps. Zmiany, które zostaną poddane pod głosowanie w parlamencie już jesienią, mają przyznać pierwszeństwo pieszym także na skrzyżowaniach, a dodatkowo mają podnieść świadomość kierowców w kwestii zagrożeń związanych z przekraczaniem prędkości.

Na pobudzenie w całym kraju ruchu pieszego i rowerowego rząd Borisa Johnsona zdecydował się przeznaczyć aż £338 mln. Departament Transportu chce, by Brytyjczycy uważniej wybierali środki transportu i by w swoich decyzjach mieli na uwadze ochronę klimatu i dbałość o czyste powietrze.

Brytyjski Highway Code zwiększy odpowiedzialność kierowców za bezpieczeństwo

Departament transportu poinformował, że nowa wersja kodeksu drogowego Highway Code będzie zawierała „hierarchię użytkowników dróg”. Chodzi o to, by na tych, którzy mogą wyrządzić największe szkody, a zatem na kierowcach, ciążyła „największa odpowiedzialność za zmniejszanie niebezpieczeństwa, jakie mogą stanowić dla innych”. Plany ministerstwa z zadowoleniem przyjęła organizacja Living Streets, która promuje chodzenie na piechotę. - Highway Code traktuje obecnie dzieci idące do szkoły i kierowców ciężarówek tak, jakby byli w równym stopniu odpowiedzialni za bezpieczeństwo własne lub innych osób. Te zmiany przywrócą należytą równowagę. Ludzie spacerujący powodują najmniejsze niebezpieczeństwo na drodze, ale często płacą za to cenę. Użytkownicy dróg, którzy mogą spowodować największe szkody, powinni wziąć na siebie największą część odpowiedzialności za zmniejszenie stwarzanego przez siebie zagrożenia. Niezależnie od tego, czy decydujemy się na jazdę samochodem, czy rowerem, wszyscy jesteśmy pieszymi. Proponowane zmiany przyniosą korzyści nam wszystkim - zaznaczył Stephen Edward z Living Streets.