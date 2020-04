Czy można robić grilla we własnym ogrodzie podczas lockdownu? Zobacz, jakie są przepisy i co grozi za ich złamanie

Fot. Getty

Wiosenna pogoda niestety nie jest uznawana przez władze UK za wystarczający powód do omijania zasad lockdownu, wychodzenia z domu i spotykania się ze znajomymi. A czy można chociaż zrobić sobie grilla we własnym ogrodzie? Zobacz, jakie przepisy obowiązują w tej kwestii w czasie epidemii i co grozi za ich złamanie.

Od kiedy temperatury w UK wzrosły do poziomu 20 i więcej stopni, a słońce wyjrzało zza angielskich chmur, wiosny nie da się już dłużej ignorować. Niestety ta pora roku nie sprzyja siedzeniu w domu - musimy się jednak stosować do zasad lockdownu - ze względu na zdrowie i życie nasze, naszych bliskich oraz innych osób, znajdujących się w przestrzeni naszego życia.

Czy można robić grilla podczas lockdownu w UK?

23 marca premier UK wprowadził na Wyspach tzw. lockdown, oznaczający szereg ścisłych wytycznych dotyczących dystansu społecznego. Lockdown ma ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa w UK i w czwartek został przedłużony przez brytyjskie władze do 7 maja.

Podstawowa wytyczna lockdownu głosi, że nie należy wychodzić z domu bez „rozsądnego powodu”. Rozsądnych powodów, wymienionych przez rząd jest jednak niewiele - i nie ma wśród nich organizacji grilla.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, powinniśmy radykalnie ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych czy wszystkich, w których mogą gromadzić się ludzie. Powinniśmy także zrezygnować w najbliższym czasie ze spotkań z rodziną czy znajomymi, którzy nie mieszkają z nami pod jednym dachem, nie należy także chodzić w gości.

Oznacza to, że nie wolno robić grilla w miejscach takich jak parki, wybrzeża, wszelkie tereny zielone czy ogródki/podwórka współdzielone z innymi mieszkaniami. Ponadto, nie można organizować grilla w większym gronie znajomych czy nawet rodziny, która nie mieszka z nami.

Czy wśród tylu ograniczeń możemy chociaż zrelaksować się we własnym ogrodzie, rozpalając sobie grilla?

Czy można robić grilla na własnej posesji w czasie lockdownu w UK?

Jeśli posiadasz własny grill, nie ma żadnych zasad, które zabraniałyby korzystania z tego grilla u siebie w domu. Ważne jest jednak by pamiętać, że grill ten może być używany jedynie w obrębie własnej posiadłości i jedynie w gronie osób, które wspólnie zamieszkują dane mieszkanie. Nie można zatem urządzić sobie garden party i zaprosić na grilla sąsiadów lub znajomych czy rodzinę, która mieszka w innej części miasta.

Ponadto, należy unikać rozpalania grilla na balkonie, ponieważ dym i fruwające w nim odpadki stwarzać ryzyko pożaru, gdy będą znajdować się zbyt blisko domu.

Jakie kary grożą za złamanie przepisów?

Na czas lockdownu brytyjska policja otrzymała specjalne uprawnienia do karania grzywną, a nawet pozbawieniem wolności, osób, które łamią zasady lockdownu. Oznacza to, że ci, którzy ignorują zakaz wychodzenia z domu czy wytyczne dotyczące dystansu społecznego, łamią prawo i mogą zostać ukarani przez policję.

Policja ma prawo zakończyć spotkanie, w którym uczestniczą więcej niż dwie osoby i może użyć do tego „rozsądnej siły”, jeśli to konieczne. Kary za złamanie zasad lockdownu zależą od ciężaru przewinienia i od innych okoliczności. Minimalna grzywna wynosi 60 funtów - przy pierwszym wykroczeniu. Przy drugim wykroczeniu stawka zostaje podwojona, co oznacza mandat w wysokości 120 funtów. W przypadku wielokrotnego łamania prawa, grzywny mogą być większe - maksymalnie do 960 GBP.

Ponadto, w niektórych przypadkach policja może oskarżyć kogoś o poważniejsze przestępstwo polegające na naruszeniu przepisów dotyczących koronawirusa i wytoczyć postępowanie sądowe, które może zakończyć się karą pozbawienia wolności oraz grzywną, której górna granica nie została ustalona.

Warto pamiętać, że odmowa podania policji nazwiska i adresu w celu uniknięcia kary stanowi przestępstwo podlegające aresztowaniu.

Co może zostać uznane za rozsądny powód opuszczenia domu?

Zakaz opuszczania domów nie obejmuje następujących sytuacji:

wyjście w celu zakupu podstawowych produktów (żywności, lekarstw czy przedmioty niezbędnych w domu)

ćwiczenia fizyczne na świeżym powietrzu (można wybrać się na nie z członkami tego samego gospodarstwa domowego)

podróż do pracy i z pracy, jeśli jest to „absolutnie konieczne”.

Ponadto, jak podaje BBC, policja nie może nakazać danej osobie powrotu do domu, jeśli:

pomaga ona komuś, kto wymaga opieki

opuściła dom w celu odbycia wizyty u lekarza

wykonuje jakąś usługę publiczną

Ważne jest również, aby pamiętać, że opuszczanie domu w celu uniknięcia szkody nie jest przestępstwem - na przykład opuszczenie domu w celu uniknięcia przemocy rodzinnej.