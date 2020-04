Brytyjska policja każe mandatami za kupowanie wina i chipsów

Jak czytamy na łamach portalu "Edinburgh Live" w Szkocji dochodzi do prawdziwe absurdalnych sytuacji, w których policjanci wypisują mandaty osobom, które kupują artykuły nie będące im "niezbędnymi" do przeżycia w czasie lockdownu na Wyspach.

Wygląda na to, że w tym wypadku mamy do czynienia jedynie z jednostkowymi przypadkami, a nie regularnym wyłapywaniem niepokornych zakupowiczów, którzy w czasie pandemii koronawirusa w Wielkiej Brytanii ośmielili się kupić coś innego, niż produkty pierwszej potrzeby. Być może brzmi to śmieszne, być może brzmi to absurdalnie, ale z pewnością nie było by wam do śmiechu, gdyby zdarzyło się wam to, o czy możemy przeczytać w szkockich mediach.

"Szedłem spacerkiem przez park Holyrood w niedzielne popołudnie (5 kwietnia) w drodze powrotnej z supermarketu Morrisons. Dwóch funkcjonariuszy poprosiło o możliwość sprawdzenia mojej torby, a następnie ukarało mnie grzywną za to, że kupiłam tylko chipsy, inne przekąski i butelkę wina" - napisała pragnąca zachować anonimowość kobieta na łamach "Edinburgh Live".

Kobieta ta została ukarana grzywną sięgającą 30 funtów. Nie jest to co prawda oszałamiająca kwota, ale sam fakt przeszukania torby i stwierdzenia, że dane zakupy nie były w danej sytuacji konieczne. Nie jest to odosobniony przypadek - w West Lothian miało dojść do dwóch podobnych incydentów. Wśród ukaranych miała się znaleźć pielęgniarka, która opiekowała się pacjentem w jego domu i musiał wyjść oraz ktoś, kto kupił po prostu butelkę wina.

"Przyjaciel mojej córki został ukarany grzywną w wysokości 30 £ w Edynburgu, gdy kupił wino i przekąski, które nie są niezbędne" - pisał Iain Small na Twitterze. Rzecz jasna bardzo ciężko zweryfikować tego typu doniesienia, ale wiele wskazuje na to, że coś jest na rzeczy. Przypomnijmy, w związku z wprowadzonymi regulacjami policjanci w UK zwracają szczególną uwagę na opuszczenie miejsca zamieszkania "bez rozsądnego powodu". Za takie można uznać na przykład wybranie się na przejażdżkę samochodem, aby odpocząć od rodziny, o czym pisaliśmy wczoraj.

Jeśli ktoś odmówi przestrzegania zasad dotyczących lockdownu, na przykład odmówiając powrotu do domu, gdy policja stwierdzi, że powód opuszczenia domu nie był wystarczający - funkcjonariusze mogą wystawić mandat w wysokości 60 GBP, (który może zostać obniżony do 30 GBP, jeśli grzywna zostanie zapłacona w ciągu 14 dni). W przypadku wielokrotnego łamania prawa, grzywny mogą być większe - maksymalnie do 960 GBP.

Zasadniczo problem może polegać na tym, w jaki sposób funkcjonariusze policji interpretują wprowadzone przepisy - zakładają one sporą arbitralność. A jakie są Wasze doświadczenia w tej kwestii? Czy zdarzyło Wam się, że policjanci zwrócili uwagę na zachowanie łamiące zasady lockdownu? Jak to zrobili? Jak Was ukarali? Skończyło się tylko na pouczeniu? Napisze o tym na naszym FB, czekamy na komentarze!