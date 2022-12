Cztery osoby w stanie krytycznym po zmiażdżeniu na koncercie w Londynie [wideo]

Osiem osób zostało rannych, w tym cztery znajdują się w stanie krytycznym, po tym, jak tysiące ludzi wtargnęło na koncert w O2 Academy Brixton w Londynie. Met Police rozpoczęło dochodzenie w sprawie dramatycznego zdarzenia.

Policja została wezwana na miejsce na Stockwell Road około 21:35 w czwartek w związku z doniesieniami, że duża liczba osób próbowała wejść siłą do budynku. Gdy policja i służby ratunkowe przybyły na miejsce, znaleźli wiele osób z „obrażeniami prawdopodobnie spowodowanymi przez zmiażdżenie”.

Dramat na koncercie w Londynie

Metropolitan Police wszczęła dochodzenie w sprawie „niezwykle niepokojącego” zdarzenia podczas występu nigeryjskiego piosenkarza Asake. Był to trzeci z trzech wyprzedanych koncertów nigeryjskiego piosenkarza, czasami znanego jako Mr Money, który wystąpił w Brixton.

They need to close down o2 Brixton. What a myth lol #asakepic.twitter.com/5vjNzwi4pn — say no more (@DammySNM) December 15, 2022

Spośród ośmiu osób przewiezionych do szpitala cztery pozostają w stanie krytycznym. Nagranie z zewnątrz pokazuje setki ludzi przepychających się, by dostać się do środka.

Koncert został odwołany 10 minut po tym, jak Asake pojawił się na scenie. Wideo na TikToku pokazało, jak piosenkarz wychodzi na scenę, by powiedzieć: „Mówili, że na zewnątrz już jest popieprzone. Więc musimy zakończyć przedstawienie. Nie wiem dlaczego. To nie ja."

Następnie na scenę wszedł inny mężczyzna, aby wyjaśnić: „Przerwaliśmy przedstawienie, ponieważ wyważyli drzwi. 3000 osób wyłamały drzwi z zewnątrz, a ze względów bezpieczeństwa policja poprosiła nas o zamknięcie pokazu. Przepraszamy was. To nie ma z nami nic wspólnego”. Rozczarowanemu tłumowi kazano natychmiast opuścić budynek.

Policja wzywa świadków

Chociaż nie doszło do żadnych aresztowań, detektywi zajmujący się przestępczością specjalistyczną wszczęli pilne śledztwo, a w O2 Academy pozostał policyjny kordon. Dowódca policji, Ade Adelekan, opisał zdarzenie jako „niezwykle niepokojące” i wezwał świadków, którzy jeszcze nie rozmawiali z policją, o skontaktowanie się.

Adelekan powiedział, że miejsce zdarzenia zostanie zbadane przez wyspecjalizowanych funkcjonariuszy w ramach dochodzenia, które będzie „tak dokładne i tak kryminalistyczne, jak to konieczne”.

- To niezwykle niepokojące zdarzenie, w wyniku którego cztery osoby trafiły do ​​szpitala w stanie krytycznym. Myślami jesteśmy z nimi i ich rodzinami.

Niepokojące nagrania wideo

Dowódca Met Police dodał także:

- Jestem świadomy udostępniania filmów w mediach społecznościowych. Prosiłbym ludzi, aby rozsądnie podchodzili do tego, co udostępniają, i nie publikowali materiałów, które będą denerwujące dla osób, które ucierpiały w tym zdarzeniu. W przypadkach, w których funkcjonariusze policji użyli siły, funkcjonariusze ci wiedzą, że muszą ponosić odpowiedzialność za swoje czyny. Dyrekcja ds. Standardów zawodowych Met obejrzy wszystkie materiały, w tym materiały wideo zrobione przez funkcjonariuszy na miejscu zdarzenia. W związku z szeroko udostępnianym klipem mogę potwierdzić, że do tego miejsca nie wysłano żadnych psów policyjnych.

Four people remain in a critical condition following an incident last night at the O2 Academy in #Brixton



Detectives from Specialist Crime are investigating



Please see further details and police appeal for witnesses and mobile phone footagehttps://t.co/Eec3H3g5UL — Lambeth Police | Central South BCU (@LambethMPS) December 16, 2022

- Funkcjonariusze pozostają w okolicy, aby uspokoić lokalną społeczność w Brixton i okolicach. Jeśli masz jakieś informacje lub wątpliwości, porozmawiaj z nimi – powiedział Adelekan.

Świadkowie, którzy jeszcze nie rozmawiali z policją, proszeni są o kontakt pod numerem 101 ref 6725/15 grudnia. Każdy, kto ma nagranie z telefonu komórkowego, które może pomóc policji, jest również proszony o kontakt z @MetCC na Twitterze.

Kim jest Asake?

Asake, inaczej znany jako MR MONEY, jest muzykiem afro-popowym i afrobeatowym z Nigerii. Urodził się jako Ahmed Ololade pod koniec lat 90. i został wychowany przez rodziców Jorubów w Lagos w Nigerii. Jest piosenkarzem i autorem tekstów. Uzyskał tytuł Bachelor of Arts na Wydziale Teatru i Sztuk Scenicznych Uniwersytetu Obafemi Awolowo w Ile-Ife w stanie Osun.

W 2020 roku uzyskał większy rozgłos za sprawą freestyle „Lady”, wywołując ogromną reakcję kilku wybitnych wpływowych artystów, takich jak Broda Shaggi, Sydney Talker, NastyBlaq i inni.

Jego przygoda z muzyką była całkowicie przypadkowa, ponieważ zaczynał jako tancerz i pracował z różnymi organizacjami tanecznymi i zespołami teatralnymi w szkole średniej, zanim spróbował swoich sił w muzyce.

Jego ciężka praca i wytrwałość przyniosły mu nominację w trzech kategoriach do City People Music Awards 2020, za co otrzymał dwie z trzech nominacji, w tym tytuł Najpopularniejszej Piosenki Roku. Asake współpracował także z potęgą Afrobeats Peruzzi i Zlatanem nad remiksem swojego przebojowego utworu z 2020 roku „Mr Money”.

