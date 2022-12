Bank Anglii podniósł stopy procentowe do 3,5 proc. Jak wpłynie to na sytuację gospodarstw domowych w UK?

Zaskoczenia nie ma – Bank Anglii ponownie podwyższył stopy procentowe – tym razem o 0,5 proc. do najwyższego od 14 lat poziomu 3,5 proc. To już dziewiąta z rzędu podwyżka stóp procentowych zafundowana Brytyjczykom przez ekspertów Komitetu Polityki Monetarnej od roku, która ma na celu zebrać pieniądze z rynku i ograniczyć szalejącą na Wyspa inflację.

Kolejna podwyżka stóp procentowych w UK

Eksperci nie są zaskoczeni, ponieważ wszyscy spodziewali się w tym tygodniu kolejnej podwyżki stóp procentowych w Wielkiej Brytanii. Nie jest też zbytnim zaskoczeniem podwyżka o 0,5 proc., pomimo że osiągnięty w ten sposób poziom referencyjnej stopy procentowej - 3,5 proc. - jest najwyższy od 14 lat. Mimo to można zauważyć pewną wstrzemięźliwość Komitetu Polityki Monetarnej (ang. Monetary Policy Committee, MPC, będącego brytyjskim odpowiednikiem Rady Polityki Pieniężnej w Polsce), ponieważ w zeszłym miesiącu stopy procentowe zostały podwyższone o 0,75 pkt proc. do 3 proc., co zszokowała dużą część opinii publicznej w Wielkiej Brytanii. Decyzja Komitetu Polityki Monetarnej zapadła stosunkiem głosów 6 do 3 i jest w zasadzie zgodna z oczekiwaniami rynku. Wśród decydentów, którzy głosowali przeciwko tej podwyżce, jeden optował za podwyżką o 0,75 pkt proc., a dwóch za utrzymaniem stóp na niezmienionym poziomie.

Bank Anglii nieustannie podwyższa stopy procentowe od roku

Najnowsza decyzja Komitetu Polityki Monetarnej stanowi dziewiątą z rzędu podwyżkę stóp procentowych w Wielkiej Brytanii od roku. Podniesienie kosztów kredytu aż o 0,75 pkt proc. w listopadzie było najbardziej drastycznym tego typu ruchem od 33 lat. Natomiast podwyżka stóp we wrześniu o 0,50 pkt proc. było drugą tego typu podwyżką z rzędu i w ogóle drugą taką od 1995 roku. W grudniu zeszłego roku Bank Anglii zmuszony został zerwać z prowadzoną od 2009 roku polityką niemal zerowych stóp procentowych. Dodajmy jednocześnie, że najnowsza podwyżka stóp nastąpiła po ogłoszeniu oficjalnego poziomu inflacji za listopad, który wyniósł 10,7 proc. To nieznaczny, ale zauważalny i potrzebny spadek po rekordowej inflacji odnotowanej w październiku, która pierwszy raz od czterech dekad osiągnęła poziom 11,1 proc. Realna stopa procentowa dla funta pozostała zatem głęboko ujemna, a przypomnijmy, że cel inflacyjny Banku Anglii wynosi 2 proc.

Inflacja w UK nieznacznie spadła – czy jest nadzieja dla mieszkańców UK?

Jak zasygnalizowaliśmy wyżej, stopa inflacji w UK w październiku wyniosła 10,7 proc., czyli zanotowała upragniony przez wszystkich Wyspiarzy spadek. I to spadek większy niż spodziewali się analitycy po ostatnim odczycie inflacji, a spowodowany w ostatnim miesiącu przede wszystkim niższymi cenami paliwa. Ale żeby nie było zbyt różowo, to dodajmy, że nie ustały wzrosty cen żywności i napojów – inflacja w tym zakresie wyniosła 16,5 proc., czyli najwięcej od września 1977 roku. Wskaźnik inflacji żywności rósł przez 16 kolejnych miesięcy, z -0,6 proc. w lipcu 2021 roku. W reakcji na publikację najnowszych danych gospodarczych kanclerz skarbu Jeremy Hunt zaznaczył, że obniżanie inflacji i podwyższanie realnych płac mieszkańców Wielkiej Brytanii jest jego absolutnym priorytetem. - Wtórne wstrząsy wywołane przez Covid-19 i zrobienie z gazu narzędzia walki przez Putina oznaczają, że wysoka inflacja nęka gospodarki w całej Europie. Wiem, że rodziny i firmy borykają się z problemami tutaj, w Wielkiej Brytanii. Obniżanie inflacji, aby płace ludzi dalej rosły, jest moim najwyższym priorytetem, dlatego tej zimy wprowadzam limity na rachunkach za energię dzięki naszemu programowi gwarancji cen energii i wdrażam plan w zakresie zmniejszenia inflacji o połowę w przyszłym roku. Wiem, że dla wielu ludzi jest to obecnie trudne, ale niezwykle ważne jest, abyśmy podjęli trudne decyzje potrzebne do walki z inflacją – wrogiem numer jeden, który czyni wszystkich biedniejszymi. Jeśli teraz dokonamy złych wyborów, wysokie ceny utrzymają się i przedłużą cierpienie milionów – powiedział Jeremy Hunt.

Inflacja osiągnęła szczyt w IV kwartale 2022 roku?

Według decydentów Bank Anglii inflacja CPI mogła osiągnąć w IV kwartale 2022 roku swój szczyt. Eksperci spodziewają się, że wskaźnik cen towarów i usług zacznie maleć w I kwartale 2023 roku, na skutek m.in. wprowadzonego przez rząd systemu maksymalnych cen energii.

Nie wszyscy jednak pochwalają najnowszą decyzję Banku Anglii, która ponownie uderzy w finanse gospodarstw domowych. - Przy niedającej się pominąć presji finansowej na gospodarstwa domowe pozbawione gotówki, kolejna podwyżka stóp procentowych w tej chwili będzie kolejnym ciosem dla kredytobiorców walczących o utrzymanie się na nogach. Jesienny budżet w żaden prawie sposób nie rozwiał obaw większości ludzi związanych z pieniędzmi, zwłaszcza w związku z zamrożeniem progów podatkowych, co dla niektórych oznacza perspektywę wyższych rachunków z tytułu podatków przez wiele najbliższych lat – zaznaczył Colin Dyer, ekspert ds. planowania finansowego w firmie Abrdn.

