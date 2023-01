Co dziesiąty mieszkaniec UK myśli o oddaniu zwierzęcia ze względu na presję związaną z kosztami utrzymania

Rosnące koszty utrzymania skutkują nie tylko odmawianiem sobie przez wielu dorosłych niektórych posiłków lub drastycznym oszczędzaniem na ogrzewaniu, ale także rezygnowaniem z ukochanych zwierząt domowych. Już co dziesiąty mieszkaniec UK myśli o zrezygnowaniu ze swojego towarzysza i oddaniu go do schroniska ze względu na zbyt wysokie koszty utrzymania.

Mieszkańców UK nie stać na wyżywienie zwierząt domowych?

Posiadanie psa lub kota albo jakiegokolwiek innego zwierzaka, ma zawsze dobry wpływ na ludzi. Ale zwierzęta trzeba wyżywić oraz zapewnić im podstawowe środki higieny, co niestety kosztuje. A kosztuje na tyle dużo, że coraz więcej Wyspiarzy ma trudność z zapewnieniem swoim zwierzakom podstawowych potrzeb.







Z najnowszego raportu przygotowanego przez stronę internetową Pets4Homes wynika, że prawie jeden na dziesięciu właścicieli zwierząt domowych w Wielkiej Brytanii rozważa oddanie ich w inne ręce z uwagi na presję kosztów utrzymania. Prawie jedna piąta właścicieli (18 proc.) już teraz zadłuża się, aby zapłacić za swoje zwierzęta, a 25 proc. twierdzi, że nie planuje zabierać swojego zwierzaka do weterynarza ze względu na wysokie koszty takiej wizyty. Dokładniejsze dane pokazują, że około 60 proc. ośrodków ratunkowych dla zwierząt odnotowało w ubiegłym roku spadek liczby zwierząt, które znalazły swój drugi dom. Jednocześnie w 2022 roku aż 42 proc. takich ośrodków było zapełnionych, w porównaniu z 22 proc. w 2019 roku. 26 proc. ośrodków ratunkowych jako główną przyczynę pozbywania się zwierząt przez właścicieli podawało właśnie powody finansowe.

W trakcie kryzysu i zwierzęta nie mają łatwego życia

Trudno nie zauważyć, że oddanie zwierzęcia do adopcji jest często dla ich pierwotnych właścicieli prawdziwym koszmarem. A i nie zależy zapominać o tym, że jest to także często trauma dla zwierząt, które zżyły się ze swoją dotychczasową rodziną i ich domem. Eksperci informują, że do ośrodków ratunkowych najczęściej trafiały ostatnio psy dużych ras, w tym owczarki niemieckie i staffordshire bull terriery. Z kolei mopsy i buldogi francuskie straciły ostatnio na popularności po tym, jak zaczęto informować o licznych problemach zdrowotnych tychże ras. Natomiast największą szansę na drugi dom mają tzw. goldendoodles – rasa, która biła rekordy zainteresowania w 2022 roku.

Coraz mniej zwierząt może liczyć na drugi dom

Kryzys związany z kosztami życia już znacząco odbija się na zwierzętach domowych i ich właścicielach. Obecne wyzwania doprowadziły do wyraźnego zakończenia boomu na adopcję zwierząt domowych i zmianę domu, który był tak wyraźny w trakcie lockdownów, ponieważ koszty zniechęcają wielu [Wyspiarzy] do poszukiwania nowego zwierzaka. Jednak kryzys jest kolejnym dowodem na to, że międzynarodowa reputacja Wielkiej Brytanii jako narodu miłośników zwierząt jest wciąż aktualna. Nasze ustalenia pokazują, że większość właścicieli zwierząt domowych w Wielkiej Brytanii zrobi wszystko, co w ich mocy, aby zatrzymać i utrzymać swoje zwierzęta – już teraz ograniczają oni wydatki i są gotowi na ekstremalne działania, jeśli zajdzie taka potrzeba – mówi Lee Gibson, dyrektor zarządzający Pets4Homes. I dodaje: - Jednak niepokojące jest to, że posiadanie zwierząt domowych już teraz wpędza niektórych [właścicieli] w długi i że prawie jeden na 10 z nas musi rozważyć rezygnację z naszych najlepszych przyjaciół. Poza wyzwaniem związanym ze znalezieniem nowego domu dla tak dużej liczby zwierząt, nie można lekceważyć psychologicznego wpływu rozłąki z ukochanymi zwierzętami.

Organizacje pomagające zwierzętom są zaniepokojone

Rosnącymi kosztami życia i liczbą właścicieli, których powoli nie stać na zapewnienie opieki swoim pupilom, są też wyraźnie zaniepokojone organizacje pomagające zwierzętom takie jak the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, RSPCA (ta założona w 1824 roku organizacja charytatywna, działająca w Anglii i Walii, promuje dobrostan zwierząt i jest najstarszą i największą organizacją na rzecz dobrostanu zwierząt na świecie). - Podobnie jak pokazuje raport Pets4Homes, RSPCA odnotowała wzrost zaniepokojenia ludzi kwestią opieki nad zwierzętami domowymi, przy czym 19 proc. martwi się, czy będzie ich stać na wyżywienie swoich pupilów. 8 proc. społeczeństwa, które twierdzi, że rozważa porzucenie swoich zwierzaków, zaczyna być teraz monitorowane przez służby pierwszej linii RSPCA, które odnotowały 25-proc. wzrost liczby porzuconych zwierząt w 2022 r. w porównaniu z poprzednim rokiem. Ma to miejsce w czasie, gdy RSPCA i inne organizacje ratownicze stoją w obliczu podwójnego uderzenia w zakresie rosnących własnych kosztów, a oczekuje się, że będą się one zajmować coraz większą liczbą psów i kotów oddawanych przez właścicieli – zaznacza David Bowles z RSPCA.





