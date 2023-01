Amazon planuje zamknięcie trzech magazynów w UK. 1300 osób może stracić pracę

Amazon ogłosił plany zamknięcia trzech z ponad 30 magazynów w Wielkiej Brytanii i siedmiu małych miejsc dostaw, co grozi zwolnieniem 1300 pracowników. Zamknięte mają zostać magazyny w Doncaster, Hemel Hempstead i Gourock.

W ubiegłym tygodniu Amazon poinformował o planowanych zwolnieniach 18 000 pracowników na całym świecie – jest to największa liczba osób przeznaczonych do zwolnienia w historii firmy. Celem takiego drastycznego posunięcia ma być redukcja kosztów.





Zamknięcie magazynów Amazona

Zmiany pojawiają się, gdy kupujący ograniczają wydatki, a sklep internetowy staje w obliczu globalnej niepewności gospodarczej. Firma zatrudniała pracowników w ostatnich latach, gdy rozszerzyła swoją działalność w nowych obszarach, w tym w sprzedaży artykułów spożywczych.

Koszty w magazynach Amazona i operacjach dostawczych wzrosły, ponieważ niedobory pracowników, zwłaszcza na wykwalifikowanych stanowiskach, takich jak kierowcy wózków widłowych i ciężkich ciężarówek, zmusiły firmę do podwyższenia wynagrodzeń.

Pracownicy w zakładzie w Coventry planują strajk 25 stycznia, żądając wynagrodzenia w wysokości 15 funtów za godzinę, po uzyskaniu historycznego głosu na "tak" w głosowaniu w sprawie akcji protestacyjnej.

Rzecznik Amazona powiedział BBC, że decyzja o zamknięciu magazynów w Wielkiej Brytanii została podjęta po przeglądzie operacji w kraju i była „całkowicie niezwiązana” z szerszymi cięciami, które dotyczą głównie pracowników biurowych.

Zamknięcia starszych magazynów mają miejsce, gdy Amazon przygotowuje się do otwarcia nowych magazynów dostawczych w Peddimore w West Midlands i Stockton-on-Tees w hrabstwie Durham, które zatrudnić mają 2500 osób.

1300 osób straci pracę?

Gigant zapowiedział, że pracownicy z dużych magazynów w Doncaster, Hemel Hempstead w Hertfordshire i Gourock w zachodniej Szkocji otrzymają pracę w innych lokalizacjach Amazona. Jednak mało prawdopodobne jest, aby wielu z 300 pracowników w zakładzie w Gourock chciało się przenieść, ponieważ w pobliżu nie ma innego zakładu Amazona, jak ma to miejsce w przypadku centrów logistycznych w Doncaster i Hertfordshire.

Steve Garelick, organizator związku zawodowego GMB, opisał tę informację jako „prawdziwy kopniak w zęby dla pracowników Amazona, którzy zapracowywali się podczas świątecznego pośpiechu”.

- Nie można oczekiwać, że ciężko pracujący pracownicy Amazona nagle przeniosą się do innego centrum realizacji, które może być oddalone o wiele mil. Lokalni pracownicy mogą nie być w stanie podjąć pracy tak daleko od miejsca zamieszkania – powiedział Garelick.

Oczekuje się, że pracownicy z siedmiu miejsc dostawy, z których każde zatrudnia co najmniej 20 osób współpracujących z kierowcami furgonetek przywożącymi towary do domów, przeniosą się do innych pobliskich miejsc. Obiekty w Huntingdon, Horley, Newcastle, Birmingham i Hemel Hempstead zostaną na stałe zamknięte, podczas gdy stare obiekty w Portsmouth i Aylesford zostaną przeniesione do nowych budynków w pobliżu.

Apel do rządu o interwencję

MSP Partii Pracy na Zachodzie Szkocji, Katy Clark, opisała zamknięcie magazynu w Gourock jako „druzgocące dla lokalnej społeczności i 300 pracowników, którzy mogą zostać bez pracy”.

Wezwała szkocki rząd do interwencji w celu wsparcia pracowników w powrocie do zatrudnienia i powiedziała, że ​​​​potrzebna jest „pełna przejrzystość” co do tego, ile finansowo rząd dał sprzedawcy internetowemu w przeszłości.

- Amazon przez kilka lat korzystał ze znacznych funduszy publicznych od szkockiego rządu – powiedziała w rozmowie z PA News.

Szkocki rząd określił posunięcie Amazona jako „bardzo rozczarowujące”.

Oświadczenie Amazona

Rzecznik Amazona powiedział: „Zawsze rozwijamy naszą sieć, aby upewnić się, że odpowiada ona naszym potrzebom biznesowym i poprawia komfort naszych pracowników i klientów. W ramach tych wysiłków możemy zamykać starsze lokalizacje, ulepszać istniejące obiekty lub otwierać nowe lokalizacje, a także rozpoczęliśmy konsultacje w sprawie proponowanego zamknięcia trzech centrów logistycznych w 2023 r.

