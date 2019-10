Co dalej z Brexitem? Zobacz, jakie scenariusze są teraz najbardziej prawdopodobne, skoro nowa umowa Johnsona została odrzucona

Wielka Brytania powinna zabiegać o imigrantów po Brexicie, a nie nakładać na nich ograniczenia

Coraz więcej pracodawców z różnych sektorów brytyjskiego przemysłu apeluje do rządu Theresy May o to, aby umożliwiono im dostęp do pracowników z UE po Brexicie, gdyż ich niedobór może doprowadzić do kryzysu...