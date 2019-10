Komisja Europejska jednomyślnie odrzuciła propozycję Borisa Johnsona ws. Brexitu

Kiedy zakończy się swobodny przepływ osób, jeśli nie dojdzie do umowy ws. Brexitu? Jednym z najważniejszych pytań związanych z Brexitem jest niewątpliwie to, kiedy przestanie obowiązywać prawo do swobodnego przepływu osób, jeśli nie dojdzie do umowy wyjścia między Unią Europejską i Wielką...

Wielką Brytanię zalewa fala imigrantów z Rumunii i Bułgarii! Polaków przyjeżdża coraz mniej Office for National Statistics poinformowało o coraz większym napływie imigrantów z Rumunii i Bułgarii. Obecnie wskaźnik przyjezdnych z tych krajów jest najwyższy od czasu referendum w sprawie Brexitu.

Przywódcy UE naciskają ws. drugiego referendum brexitowego Przywódcy UE zaczęli bardziej bezpośrednio namawiać Theresę May do przeprowadzenia nowego referendum w sprawie Brexitu. Na kontynencie rośnie frustracja z powodu szalejącego w Wielkiej Brytanii kryzysu...

Theresa May wezwała torysów do jedności. - W innym wypadku ryzykujemy, że do Brexitu w ogóle nie dojdzie Podczas przemówienia na zakończenie kongresu Partii Konserwatywnej w Birmingham Theresa May wezwała torysów do jedności. W przeciwnym razie, jak zaznaczyła, do Brexitu może w ogóle nie dojść.

Kurs funta spadł w stosunku do dolara, ale stoi wyjątkowo wysoko w stosunku do polskiego złotego! Po tym, jak Theresa May poniosła porażkę w Izbie Lordów, gdzie przegłosowano rządowy projekt „EU Withdrawl Bill” i poparto poprawkę dającą parlamentowi decydujący głos w sprawie Brexitu, brytyjska waluta...

Brexit: Czego zabraknie w UK najszybciej? Na pewno nie Ginu - twierdzą bukmacherzy Bukmacherzy Paddy Power robią zakłady o to, co zostanie reglamentowane jako pierwsze po Brexicie. Na szczycie listy pojawia się paliwo i żywność. Co ciekawe jednak, Brytyjczycy nie sądzą, by po 31 października...

Unia Europejska pomoże Theresie May przeforsować umowę ws. Brexitu w brytyjskim parlamencie Unijni liderzy zapowiedzieli, że są gotowi wesprzeć Theresę May w budowie „koalicji rozsądku” w brytyjskim parlamencie, aby uniknąć twardego Brexitu.

Nigel Farage porównał umowę brexitową do traktatu wersalskiego, który doprowadził Hitlera do władzy Nigel Farage porównał umowę Theresy May do traktatu wersalskiego, podpisanego po pierwszej wojnie światowej, twierdząc, że umowa ta - podobnie jak traktat dla międzywojennych Niemiec - jest "zdradą" własnego...

"Brexit zniszczył moją firmę" - poznaj historię przedsiębiorców, którzy zdecydowali się opuścić UK W trzy lata po referendum w sprawie Brexitu skutki decyzji Brytyjczyków o opuszczeniu Unii Europejskiej podążyły za Julianem Hensmanem do Francji. Będący obywatelem UK mężczyzna przeprowadził się do Francji...