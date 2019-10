Strach przed twardym Brexitem? Ponad pół miliona emigrantów złożyło aplikację settled status w ciągu zaledwie JEDNEGO MIESIĄCA!

Tylko w ciągu zaledwie jednego miesiąca ponad pół miliona imigrantów zdecydowało się złożyć wniosek o uznanie settled status. Jak wynika z oficjalnych danych we wrześniu do Home Office wpłynęło 520 500 wniosków w tej sprawie!

Wygląda na to, że ostatnie wydarzenia związane z negocjacjami na linii Londyn-Bruksela w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych zachęciły imigrantów z krajów Wspólnoty żyjących na Wyspie do intensywniejszego starania się o uregulowanie swojego statusu po Brexicie. Jak podaje Home Office w ciągu zaledwie jednego miesiąca złożono pół miliona aplikacji w związku z settled status. Od pierwszego do 30 września wpłynęło dokładnie 520 600 wniosków w tej sprawie.

Taki wzrost ilości aplikacji może wynikać z coraz bardziej napiętej sytuacji politycznej w UK. Premier Boris Johnson nadal zapewnia, że jego kraj opuści Unię do 31 października. - bez względu na to, czy uda mu się wypracować nową umową, czy też nie. Jego rozmowy z europejskimi liderami nie przynoszą jednak oczekiwanych skutków, a propozycja rozwiązania kwestii irlandzkiej granicy została odrzucona. Pomimo tego, że brytyjski premier został zobligowany przez parlament do uniknięcia opcji "no deal" to tak naprawdę nikt nie wie co może stać się w przeciągu kilku najbliższych dni...

Czyżby więc chodziło o strach przed twardym Brexitem? Według Lisy O`Carroll piszącej dla "The Guardian" na ten temat tak właśnie jest. Ostatnie wydarzenia na scenie politycznej sprawiły, że ludzie zdecydowanie chętniej zabrali się za formalności, które mają uregulować ich status prawny po wyjściu UK z UE.

Ja wynika z rządowych wyliczeń ogólna liczba wniosków o settled status sięgnęła dwóch milionów. To liczba, która może robić wrażenie, jednocześnie trzeba zaznaczyć, że odpowiada ona zaledwie jednej szóstej ogólnej liczby imigrantów unijnych żyjących w UK, ich krewnych oraz obywateli EEA i Szwajcarii.