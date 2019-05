Zobacz, co dalej z Brexitem. To już siódmy tydzień rozmów międzypartyjnych - czy możemy oczekiwać przełomu?

Fot. Getty

W poniedziałek rozpoczął się już siódmy tydzień międzypartyjnych rozmów ws. Brexitu. Brytyjski rząd i Partia Pracy próbują wypracować kompromisową wizję wyjścia UK z UE, jednak dotychczasowe rozmowy nie przyniosły żadnych przełomowych efektów.

Gabinet premier zadeklarował nieznaczne ustępstwa w kwestii unii celnej, jednak dla laburzystów okazało się to niewystarczającym argumentem na rzecz poparcia umowy brexitowej. Co więcej, oprócz dotychczasowych warunków, coraz większa liczba członków Partii Pracy domaga się drugiego referendum. Z drugiej strony, również konserwatyści wywierają silniejszą presję na premier - już nie tylko dotyczącą jej dymisji, ale także szybkiego zakończenia rozmów z opozycją, ponieważ obawiają się zbyt daleko idących ustępstw premier ws. unii celnej.

Zobacz także: Theresa May zerwie negocjacje z laburzystami? Presja ze strony polityków Partii Konserwatywnej narasta

Brexit pozostaje więc wciąż problemem z wieloma niewiadomymi i wieloma możliwymi rozwiązaniami - trudno powiedzieć, czy bieżący tydzień i kolejne godziny rozmów międzypartyjnych zmienią coś w tej kwestii. Jak jednak podpowiada "The Guardian", patrząc na kalendarz wydarzeń politycznych w UK i w UE, można wskazać kilka ważnych dat, które mogą okazać się przełomowe dla Brexitu.

23-26 maja

W tych dniach w całej UE odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Do tego czasu kampania w UK może zostać zdominowana przez mniejsze partie, które pną się w górę dzięki zamieszaniu wokół Brexitu. Głównymi graczami tej kampanii mogą okazać się Brexit Party Nigela Farage'a, Ukip, a także Change UK - każda z nich ma swoją zdecydowaną wizję Brexitu, co może dać im przewagę nad skłóconymi konserwatystami i laburzystami.

26 maja

Wyniki eurowyborów będą ogłaszane od godziny 22:00. Z dotychczasowych sondaży można prognozować, że największe szanse na zwycięstwo mają obecnie dwa ugrupowania: Brexit Party oraz wciąż jeszcze Partia Pracy. Torysi spodziewają się ogromnych strat. Zmiana układu sił na brytyjskiej scenie politycznej może okazać się silnym bodźcem dla partii rządzącej, by w końcu uporać się z Brexitem.

Czytaj także: Brexit: 74 proc. Brytyjczyków uważa, że rząd marnuje czas na Brexit, a "zapomina" o ważnych sprawach państwowych. Zgadzacie się z ich opinią?

30 czerwca

Jest to ważna data z dwóch powodów.

Po pierwsze, premier May wcześniej właśnie ten termin określała jako ostateczny termin Brexitu. Jeśli więc do tego czasu nie uda jej się znaleźć poparcia dla umowy brexitowej, to być może poda się tego dnia do dymisji lub parlamentarzyści będą głosować nad wnioskiem o wotum nieufności. Nowy premier mógłby przynieść przełom brexitowego impasu.

Po drugie, przyjęcie umowy przed tą datą pozwoliłoby uniknąć sytuacji, w której brytyjscy posłowie zasiadają w Parlamencie Europejskim. Gdyby umowa została przyjęta przed końcem czerwca, to - pomimo eurowyborów w UK - brytyjscy posłowie najprawdopodobniej nie rozpoczęliby nowej kadencji w PE.

5-12 września

W tych dniach Izba Gmin wznowi obrady po wakacyjnej przerwie. Wtedy najpóźniej parlamentarzyści powinni dojść do ostatecznego porozumienia w kwestii Brexitu, by zagwarantować, że nie będzie dalszych opóźnień (co jest związane np. z koniecznością wprowadzenia stosonych zmian legislacyjnych jeszcze przed Brexitem).

22 września - 2 października

Będzie to okres konferencji i spotkań partyjnych - zarówno dla laburzystów, jak i dla konserwatystów. Czas ten może przynieść niespodziewany przełom dotyczący wyjścia UK z UE.

O tym się mówi: PILNE! Autokar wiozący polskie dzieci na wycieczkę stanął w płomieniach!

8 października

Posłowie powrócą do parlamentu po zakończeniu okresu konferencji i spotkań partyjnych. Od tej daty pozostanie już tylko 18 dni roboczych do Brexitu. Jeśli do tego czasu posłowie nie wypracują rozwiązania, znajdą się znów pod ogromną presją czasową - podobnie, jak przed końcem marca 2019.

10 października

Z perspektywy praktycznej, jest to ostatni termin na głosowanie ws. przedterminowych wyborów lub drugiego referendum, ponieważ tydzień później odbędzie się ostatnie posiedzenie Rady Europejskiej przed Brexitem.

17-18 października

Przywódcy UE spotkają się na ostatnim posiedzeniu Rady Europejskiej przed Brexitem. Mogą wtedy zadecydować np. o dalszym przesunięciu terminu wyjścia UK z UE.

Gorący news: Kurs funta w najgorszej tendencji spadkowej od września 2017 roku. Jego wartość nadal maleje

31 października

Jest to wciąż aktualna data Brexitu, która wciąż może zostać zmieniona - zarówno na wcześniejszą (w przypadku przyjęcia umowy przed eurowyborami), jak na późniejszą. Ewentualna zmiana daty zależy od wielu czynników, takich jak porozumienie parlamentarzystów ws. umowy, dymisja Theresy May i wybór nowego premier czy przedterminowe wybory powszechne w UK.

12 grudnia

Tego dnia, zgodnie z obowiązującymi zasadami partyjnymi, torysi będą mogli złożyć wniosek o wotum nieufności dla premier Theresy May i rozpocząć wybory nowego lidera, który może przynieść przełom ws. Brexitu.