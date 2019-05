Kurs funta w najgorszej tendencji spadkowej od września 2017 roku. Jego wartość nadal maleje

Wartość funta brytyjskiego w stosunku do euro wciąż maleje – niestety jest to najgorsza tendencja spadkowa brytyjskiej waluty od września 2017 roku – twierdzą ekonomiści.

Szterling mocno reaguje na każde doniesienia dotyczące Brexitu. W stosunku do waluty euro jego wartość spada już szósty dzień – obecnie za funta musimy zapłacić 1,15 EUR.

- Spadek szterlinga związany jest z obawami dotyczącymi braku postępów w międzypartyjnych negocjacjach dotyczących Brexitu i zwiększającej się presji związanej z wyjściem z kryzysu dotyczącego warunków opuszczenia UE – powiedział ekonomista Michael Brown, w swojej wypowiedzi dla „Daily Express”.

Eksperci finansowi twierdzą jednak, że wtorek może przynieść więcej optymizmu dla brytyjskiej waluty w związku z opublikowaniem raportu z rynku pracy, który – jak przewidują – ma być pozytywny (ze wzrostem gospodarczym na poziomie 3,4 proc.).

W stosunku do polskiej złotówki wartość funta wzrosła w poniedziałek do poziomu 4,98 zł, jednak we wtorek odnotowano już spadek do 4,96 zł.