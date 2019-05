Theresa May zerwie negocjacje z laburzystami? Presja ze strony polityków Partii Konserwatywnej narasta

Fot. Getty

Jak donosi dzisiejszy „The Guardian” Theresa May znajduje się pod coraz większą presją ze strony swojego środowiska politycznego, aby zerwać rozmowy z laburzystami. Część polityków Partii Konserwatywnej nie wyobraża sobie, by rząd przystał na propozycję Partii Pracy dotyczącą pozostania Wielkiej Brytanii w unijnej unii celnej po Brexicie.

Czy Theresa May ulegnie presji najbardziej zatwardziałych polityków Partii Konserwatywnej i zerwie rozmowy z laburzystami odnośnie umowy brexitowej? W liście do premier jej czołowi oponenci - Boris Johnson, Dominic Raab, David Davis i Gavin Williamson ostrzegli Theresę May przed poddaniem się woli laburzystów w zakresie pozostawienia UK w unii celnej UE.

Nieprzychylni ponadpartyjnym rozmowom politycy zaznaczyli, że przystanie na żądanie Jeremy'ego Corbyna byłoby sprzeczne nie tylko z wolą narodu wyrażoną w referendum 23 czerwca 2016 r., ale także z manifestem wyborczym konserwatystów z wiosny 2017 r.

„Uważamy, że umowa z laburzystami zawierająca opcję pozostania UK w unii celnej UE nie zyska poparcia posłów Partii Konserwatywnej, takich choćby jak my, którzy w marcu poparli umowę wyjścia (nawet jeśli w wielu wypadkach niechętnie). Jest mało prawdopodobne, żeby [premier] zdołała sobie zrekompensować [brak głosów konserwatystów] głosami posłów Partii Pracy” - czytamy w liście, do którego dotarł „The Times”. „[Przystając na propozycję laburzystów – przyp.red.] straciłabyś zasadniczo poparcie lojalnych posłów partyjnego środka i podzieliłabyś partię, nie oferując w zamian nic pozytywnego. Żaden lider partii nie może w ten sposób wiązać swojego następcy, dlatego umowa pozostałaby w najlepszym razie tymczasowa, a w najgorszym iluzoryczna” - czytamy w dalszej części listu.

